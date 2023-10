Alfonso Rojo: “Racistas catalanes, catetos socialistas, el trilero Sánchez y la oposición del PP”

Seguro que hay entre ustedes bastantes de mi quinta, de los que hicieron el Bachillerato de antaño, el de la reválida de cuarto, los dos años de latín y las tres ‘marías’.

Se acordarán por tanto de que, del penúltimo de los reyes godos, decían los manuales de Historia de aquellos tiempos, con su peculiar retórica, lo de “oscuro y tormentoso se presentaba el reinado de Witiza”.

Pues oscura y tormentosa se presenta esta legislatura y prueba de ello es la sesión del Senado de este jueves, en la que Mazón y Ayuso sacudieron hasta en el velo del paladar al separatista Pere Aragonés y sus cómplices del PSOE.

Que la cosa viene tenebrosa, sobre todo si Sánchez renueva como presidente de Gobierno, parece fuera de toda duda.

Aragonés, tan maleducado como paleto, no se cortó un pelo.

Antes de pegar la espantada y salir corriendo, reiteró desde el estrado que la ilegal amnistía a los golpistas es sólo el requisito previo al plácet de ERC al jefe del PSOE.

Y que lejos de servir para ‘pacificar’ Cataluña, como repiten sumisos los socialistas, servirá de plataforma para el objetivo real, que no es otro que un referéndum de independencia.

Con ese nombre o con otro.

Además de eso, la sesión del Senado nos dejó la sensación de que el PP, merced a la victoria arrolladora del centroderecha en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, goza de un poder inmenso y capacidad para hacerle a Sánchez una oposición inclemente, si el felón se mete de nuevo como ‘okupa’ en La Moncloa.

De la ausencia de los barones socialistas y sus sonrojante silencio no voy a hablar, entre otras cosas porque me he hartado de repetir que los lamentos de Page y compañía, cuando su jefe pacta con proetarras o golpistas, son puro teatro.

Más falsos que un euro de madera.

Si quiero dedicar unos segundos al desinfle catalán.

Sin necesidad de revisar datos o estadísticas, salta a la vista que el separatismo le ha sentado fatal a Cataluña.

Hubo un tiempo en que esa región y su capital Barcelona nos parecían el no va más. Del emprendimiento, la cultura e incluso el fútbol.

No puedo hablar de ustedes, porque ignoro lo que sienten, pero si de mi y les aseguro que, lo que antes era afecto y admiración, ahora es aversión y hasta desprecio.

Creo que tienen un periodismo de mierda, que eligen para gobernarles a unos bandarras con proclividad a llevárselo crudo -al estilo Pujol– o a estimular el despelote y la okupación, al estilo Colau.

Y encima, con la inestimable colaboración de claudicantes como Iceta, Illa y demás catetos del PSC, ejercen altivos de racistas antiespañoles.

No los aguanto.