Lo que cuenta Coto Matamoros de Felipe VI y Letizia que te dejará en shock…

Las declaraciones de Coto Matamoros son para echarse a tiemblar, desde siempre y para siempre.

Pasó por ‘Los Cancelados’ de Periodista Digital el pasado sábado 13 de enero, porque si hay un cancelado de libro ese es Coto Matamoros.

Y no es para menos, porque además de meterse en todo charco político posible, también le gusta hacerlo en el mundillo del famoseo, y a más, de la Casa Real:

«Todo esto se sabe desde hace mucho tiempo, no es nuevo, pero nadie se había atrevido a contarlo. También se saben cosas de la inclinación sexual del Rey, desde que yo trabajaba en televisión…»

«Las declaraciones del Del Burgo este me parecen de mal gusto, pero no tengo que ponerlo en duda. Si uno ha seguido la historia de los Borbones en España esto no es nada… Todo esto tampoco es ninguna novedad».