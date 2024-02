Badenas (VOX), teniente de alcalde en Valencia, detalla lo dantesco de los inmigrantes que Sánchez les ha enviado en tropel

Juan Manuel Badenas es teniente de alcalde de VOX en Valencia desde el pasado 2023 y participó unos minutos en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital.

En la charla, el político hace una reflexión acerca de cómo está la situación en su ciudad especialmente por la llegada (el envío) de centenares de inmigrantes ilegales, en el marco de esta política de Pedro Sánchez de repartirlos por donde puede. Y donde no puede ni caben, también. Y si no miren cómo está Barajas…

«Sánchez ha producido un efecto llamada. En Valencia tenemos una cuota que directamente no conocemos cuál es porque esto se hace a espaldas de las Comunidades y los Ayuntamientos. NO sabemos cómo se establece la cuota para cada una de las ciudades, lo que está claro es que los vemos en las calles y en el jardín del Río Túria haciendo las colas del hambre y creando una distorsión para el disfrute de los valencianos de esa zona. Intentamos buscar una solución para esas personas que no sea el asentamiento ilegal y que no se produzcan los desórdenes y la inseguridad que produce todo esto».