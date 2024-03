María Jamardo atemoriza a Pedro Sánchez con el caso Ábalos: ¡Ojo, que le salpica también!

Esto no ha hecho nada más que empezar.

El caso Ábalos-Koldo continúa encharcando aún más a un PSOE que se encuentra en horas bajas y que va de varapalo en varapalo.

José Luis Ábalos, Salvador Illa, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, son algunas de las piezas clave de este lodazal socialista que pinta muy mal.

La encargada de Tribunales en ‘El Debate’, María Jamardo, abordó este 29 de febrero de 2024 en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) algunos puntos clave sobre la trama.

Según avanzó Jamardo, el sumario es “muy contundente”. Por su parte, detalló que la Fiscalía Anticorrupción está ahora mismo analizando “todas las escuchas” y el volcado de los ordenadores y de los terminales a los que han tenido acceso durante estos últimos meses de investigación.

Recordó que este asunto no saltó ahora, ya que la Fiscalía Anticorrupción lleva “muchos meses” investigando el tema y ha encargado a un fiscal “de los de toda la vida”, que no tiene nada de “tendencioso” ni de “afinidad”, para ello.

La ‘trola’ de Koldo sobre Tellado

Aprovechó Jamardo para desmentir a Koldo García, que había presumido de haber contactado con Miguel Tellado (PP) a fin de intentar salpicar también al partido de Alberto Núñez Feijóo:

“El mismo día que Koldo presume de esa reunión en Génova, estaba reunido con Ábalos en La Chalana, que fue el 10 de enero. Algo que ha contrastado la Guardia Civil, que está constatado en el informe de la UCO, que esa reunión no se produjo, y aún ahora a la que Miguel Tellado estaba en el Congreso”.

La periodista señaló también a Pedro Sánchez y Begoña Gómez y cómo esta trama les salpica también:

“Desconozco si el secretario general del Partido Socialista, ya no el secretario de Organización, lo conocía o no lo conocía, pero desde luego tienen que explicar, primero, cómo habiendo tres ministerios y dos administraciones autonómicas, lo único que hace el Partido Socialista es pedir el acta de Ábalos, que por cierto, no la devuelve. ¿Por qué Santos Cerdán, que es el número dos del partido, no está gestionando esta crisis, lleva callado tantos días cuando Ábalos ha dicho, Santos Cerdán y yo sabíamos lo mismo? ¿Qué quiere decir eso? Tercero, ¿por qué supuestamente hay determinados de los intermediarios, de los mediadores, para esas mordidas del señor Aldana, entre ellos, y empresarios importantes de este país, que se reúnen con la mujer del presidente del Gobierno? Es mucha tela que cortar”.