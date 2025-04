Alfonso Ussía se cachondea de la ‘desaparición’ de Begoña: «Se oyen los gritos de una bestia»

En su columna titulada El dragón de la Moncloa, publicada el 31 de marzo de 2025 en El Debate, Alfonso Ussía nos sumerge en un relato que mezcla realidad y ficción, utilizando la metáfora de un dragón para describir la situación actual en la residencia oficial del presidente del Gobierno español, ya que desde hace un tiempo, Begoña Gómez está ‘desaparecida’.

Ya no acude a los actos del PSOE y sus apariciones se cuentan con los dedos de una mano. En su artículo el escritor recuerda las historias de San Jorge y Sigfrido, que se enfrentaron a la mítica bestia, que usa como una alegoría para referirse a los problemas y tensiones que se viven en el seno del Gobierno. Esta criatura, tradicionalmente asociada con el poder y el peligro, sirve a Ussía para ilustrar la complejidad de la situación política actual: «Se comenta por la zona de la Moncloa y la carretera de La Coruña, que, de unas semanas atrás, se oyen los gritos de una bestia».

Sobre la ‘espantada’ de la esposa del presidente Pedro Sánchez, afirma que «nadie duda es que Begoña ha desaparecido». Pero más que una desaparición, Ussía estima que es una reclusión en toda regla y que es justamente el líder socialista ha dispuesto de un «dragón» para que nadie se acerque a ella por sus problemas judiciales.

«La mujer de Sánchez, no contenta con todas las mañas económicas que ha llevado a cabo, ha salido de nuevo en los papeles señalada por ejercer su influencia en negocios de cuatro grandes sociedades, y su marido, en previsión, ha decidido encerrarla en los altos del palacio que ella cree suyo, y no lo es».

Resalta que Begoña, aunque sea la pareja del presidente no cuenta ni con cargo ni con aforamiento por lo que el riesgo judicial es mucho mayor. Ni siquiera las estratagemas implementadas con los recursos del Estado han podido sabotear -de momento- el curso de la Justicia.

«Sánchez, el marido, es el presidente del Gobierno, por muy mamarracho que sea el Gobierno, mientras Gómez es tan sólo la mujer de, y la mujer de, carece de aforamiento y otras formas de privilegio. Y Sánchez, no considera oportuno liberarla hasta que se celebre, más o menos, el juicio, no sea que surjan –que surgirán–, nuevos salamis a la palestra, porque los chorizos se quedan pequeños en la metáfora de sus negocios, iniciados con Air Europa desde la Fundación de África del Instituto de Empresa»

En su columna, afirma que a Begoña no le hace nada de gracia esta reclusión y que incluso, habría pedido ayuda a su familia, ya que la relación con su marido no pasa por el mejor momento ante todos los chanchullos investigados. Ussía no duda en que todavía saldrán más detalles escabrosos que compliquen no solo su situación judicial, si no la figura política de Sánchez, lo que de verdad importa para el jefe del Ejecutvo.

«Con dragón o sin dragón, no se mueve de la Moncloa. Y por algo será».

La situación en La Moncloa es de ‘emergencia’ con todos los frentes abiertos que tiene Sánchez en este momento y que solo parece que se profundizará. Mientras tanto, la estrategia es clara, mantener a Begoña Gómez oculta y soltar cuantas cortinas de humo sean posibles para dar tiempo a la operación de ataque y derribo contra el sistema judicial.