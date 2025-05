Alfonso Ussía vuelve del más allá repartiendo estopa a cobardes, macarras y horteras

El conocido columnista Alfonso Ussía ha regresado a las páginas de opinión de El Debate tras diez días de ausencia forzosa debido a un accidente doméstico. En su artículo titulado ‘Volver’, publicado el 12 de mayo de 2025, el escritor narra con su característico estilo cómo una simple caída en el jardín de su casa le provocó una fractura de fémur que requirió intervención quirúrgica.

«Vuelvo de donde nunca quise irme. Y me fui durante diez días por tonto. Había lloviznado, y salí al jardín a disfrutar de los últimos minutos de luz. Bajé del porche al prado por los mismos escalones que he usado unas sesenta y cinco mil veces en mi vida. Cuando me cercioré de mi error ya era tarde», relata Ussía en las primeras líneas de su columna.

El accidente y la recuperación

El articulista describe con detalle el momento del percance: «Resbalé, caí sobre la piedra y supe que me había hecho trizas. Jamás había sentido tanto dolor». Tras el accidente, fue trasladado a la clínica Mompía, donde destaca «toda la bondad que se esconde entre las paredes de un hospital».

En su texto, Ussía menciona que fue operado por el doctor Casas, «hijo de Enrique Casas, asesinado por la ETA en la puerta de su casa de diez disparos cuando mi cirujano apenas tenía cinco años». Una referencia que el columnista aprovecha para recordar que se trataba de «un miembro del PSE que se enfrentó a la ETA», estableciendo un contraste con la situación actual del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

«Pónganse en mi lugar y sean misericordiosos con mi artículo de retorno. Diez días sin escribir rompen a cualquiera», solicita a sus lectores, comparando su situación con la del pianista Rubinstein, quien decía: «Si dejo de tocar el piano un día, lo noto yo; dos días, y lo notan los críticos y los entendidos; tres días, y lo notan hasta los niños que no saben ni lo que es un piano».

Humor en la adversidad

A pesar del dolor y las dificultades de la recuperación, Ussía no pierde su característico sentido del humor y comparte una anécdota sobre Antonio Mingote, quien tras un implante de piel en la frente cojeaba del muslo, de donde le habían extraído el tejido. Cuando le preguntaron por qué cojeaba, Mingote respondió con ironía: «Es lógico, me han operado en la frente».

Esta capacidad para encontrar el lado cómico incluso en situaciones adversas es una constante en la obra de Ussía, quien en anteriores columnas ha abordado temas de actualidad como las polémicas decisiones de José Luis Ábalos durante su etapa ministerial o los comentarios sobre el recién elegido Papa León XIV, figura que ha generado diversas reacciones en el panorama católico español.

El columnista finaliza su artículo con una emotiva despedida: «Me emociona enviarles un gran abrazo, queridos lectores de El Debate. Y les aseguro que me acercaré al que fui, que no tengo muy claro si es una buena idea».

La vuelta de Alfonso Ussía a las páginas de El Debate supone el regreso de una de las voces más reconocibles del periodismo de opinión en España, conocido por sus comentarios incisivos sobre la actualidad política y social del país, especialmente crítico con el gobierno de Pedro Sánchez y las políticas del PSOE en los últimos años.