El ‘orgulloso facha’ Iker Jiménez se lo deja claro a Risto: «No soy comunista»

Tras haber dado voz en sus programas a personas que cuestionan al establishment, como el popular mecánico y empresario Ángel Gaitán, no han sido pocas las voces que le han atribuido a Iker Jiménez ser de derechas. Incluso algunos le han tildado de ser próximo a VOX por haber hecho programas críticos con la obligada electrificación del automóvil y los graves problemas que la imposición del coche eléctrico genera.

El presentador de Horizonte es el nuevo protagonista de ‘Viajando con Chester’, el programa de entrevistas de Risto Méjide, y fiel a su estilo, se ha pronunciado de forma clara y contundente sobre diversos temas personales. Uno de ellos es sobre su postura política.

En este contexto, ha dicho de forma irónica que es un «orgulloso facha» dejando claro que no es de extrema derecha y mucho menos, comunista. El razonamiento de Jiménez con el comunismo es meridianamente claro: «Yo lo que no soy es comunista. Pero por una cosa muy sencilla: porque he estudiado el comunismo y porque tengo a gente que ha vivido el comunismo. Pero hay muchas cosas muy de derechas que tampoco comparto».

“Hay mucha gente con ideas muy estancadas que tampoco entiendo. Hay visiones en algunos aspectos sobre los roles de la gente por su procedencia, el clasismo, el trato en ocasiones a la mujer, cosas que no acabo de entender. Una especie de hooliganismo de comprar todo el pack: si eres buen español eres esto, eres lo otro, tienes que ser así… No lo entiendo muy bien. Y tampoco entiendo el otro lado absolutamente”.

Sobre el periodismo, ha incidido en que las redes son “una gran oportunidad” pero ha criticado el momento “complicado” que vive la profesión. “Cada vez los miedos son mayores, el miedo a desagradar es mayor, el cuestionamiento político es mayor”. Además, y dándole la razón a Mejide, incidió en la injerencia de la política.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando entró en escena su esposa y pareja mediática, Carmen Porter, para hablar sobre el lado más personal del también presentador de Cuarto Milenio. “No es mentiroso, puede equivocarse o exagerar un poco las cosas, es muy expresivo, te ha dejado hablar poco, Risto”. Además, ha comentado entre risas que Iker es más crédulo aunque reconoció que a ella ‘le han pasado más cosas’.