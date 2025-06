El diario británico ‘The Telegraph’ define a Sánchez como «la pesadilla socialista española»

El socialista Sánchez en The Telegraph.

Un palo y en toda la boca.

La política española vuelve a ser protagonista en la prensa internacional, pero no precisamente por sus éxitos. The Telegraph, uno de los diarios británicos más influyentes, ha publicado un reportaje demoledor en el que define al presidente Pedro Sánchez como “la pesadilla socialista española” y presenta a España como un país lastrado por la corrupción, los apagones y el desempleo. La etiqueta no es casual: el artículo busca alertar al primer ministro británico, Keir Starmer, sobre los riesgos de seguir una hoja de ruta similar en materia energética y social.

La pieza no escatima en ejemplos.

El cierre inminente de la central nuclear de Almaraz —previsto para 2027— sirve como advertencia sobre la obsesión del Gobierno español con las energías renovables.

Según The Telegraph, lejos de asegurar el suministro y crear empleo, este impulso ha derivado en un efecto contrario: cortes eléctricos masivos, pérdida de puestos de trabajo y una dependencia tecnológica preocupante de China para la transición energética, ya que el 80% de las placas solares instaladas en España provienen del gigante asiático.

Apagones, desempleo y servicios públicos bajo mínimos

El impacto de los apagones no se limita a una anécdota. En abril, un masivo corte eléctrico dejó sin luz durante horas a millones de personas en la península ibérica, afectando infraestructuras clave como aeropuertos, trenes y sistemas de comunicación. Aunque el Gobierno reconoció una “anomalía” técnica, la crisis evidenció la fragilidad del sistema eléctrico nacional justo cuando se apuesta por desmantelar parte del parque nuclear.

Pero los problemas van más allá del suministro energético. El reportaje británico enumera otras carencias: trenes con retrasos crónicos y robos de cableado, servicios telefónicos colapsados —con Telefónica como símbolo reciente— e incluso planes fiscales percibidos como hostiles al turismo británico. Mención especial merece el nuevo impuesto propuesto sobre viviendas vacacionales para ciudadanos extracomunitarios, algo que The Telegraph califica directamente como “suicidio económico”.

En palabras del consultor político Miquel Vila, entrevistado por el diario inglés: “Está empeorando todo de forma gradual; después de ocho años, todo esto empieza a acumularse”. El diagnóstico es compartido por María Guardiola, presidenta extremeña: cerrar Almaraz sería un golpe letal para una región que depende directa e indirectamente de la planta para mantener 3.000 empleos.

Corrupción y deterioro institucional: España bajo lupa

El artículo británico tampoco pasa por alto los recientes escándalos de corrupción que han salpicado tanto al Gobierno central como a comunidades autónomas. Aunque en este caso The Telegraph pone el acento sobre la gestión socialista —señalando especialmente a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor— los ecos mediáticos resuenan también sobre casos abiertos en otras regiones como Castilla y León o Valencia.

A nivel político interno, voces críticas como Alberto Núñez Feijóo no han dejado pasar la oportunidad para reforzar el relato de decadencia institucional: “El sanchismo corrompe todo lo que toca”, sentenció recientemente el líder del Partido Popular durante un acto en Cáceres. Para Feijóo y otros dirigentes populares, Extremadura se ha convertido en “la zona cero de la decadencia del sanchismo”, mientras que otras autonomías denuncian tramas corruptas vinculadas a las renovables o la gestión opaca del gasto público.

Imagen internacional: ¿nuevo estigma para España?

Lo realmente preocupante es cómo estos episodios están deteriorando la imagen exterior del país. La prensa anglosajona —tradicionalmente atenta pero menos incisiva con España— ahora utiliza ejemplos nacionales para advertir sobre políticas arriesgadas en otros estados europeos. El reportaje advierte que lo vivido bajo Sánchez debería servir como lección preventiva para el Partido Laborista británico.

Algunos efectos directos ya se notan:

Percepción internacional creciente de España como país inestable y poco fiable.

Temores entre inversores extranjeros ante posibles fugas de capital.

Un turismo británico cada vez más receloso ante nuevas medidas fiscales.

Referencias a España como “símbolo” negativo tras ocho años de gobierno socialista.

La frase con la que The Telegraph cierra su reportaje es reveladora: «Si alguna vez hubo una advertencia para Ed Miliband y el Partido Laborista… sin duda se encuentra en esta remota ciudad extremeña».

Mientras tanto, desde Moncloa se insiste en los logros alcanzados en transición verde y recuperación económica… aunque parece que convencer a los tabloides británicos será más difícil que mantener encendida una bombilla durante un apagón ibérico.