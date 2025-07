Juan Luis Cebrián: solo quedan tres bastiones con los que resistir a la ‘mafia sanchista’

La crispación se ha convertido en el pan de cada día en la actualidad española.

Juan Luis Cebrián, exdirector de El País y académico de la Real Academia Española, escribe su columna en The Objective donde este 16 de julio de 2025 identifica com una auténtica mafia la conformada por Pedro Sánchez y su entorno más cercano, llamémoslo familia, entendida con la fórmula de las mafias italianas.

Cebrián llega a llamarlo «secta» y ya tampoco sobresalta a nadie, porque se acaban las palabras para definir a ese grupo de mandamases que todo lo corrompe y que está troceando España y sus instituciones para seguir un día más en el poder.

La preocupación por la deriva institucional y la pérdida del espíritu de la Transición es ya moneda corriente en columnas de prensa, en las que el análisis puede ser algo más sosegado que en los platós de televisión o las cabinas de radio. Para Cebrián, el sanchismo es una «mafia»:

«Desde luego, la cuestión familiar, entre esposa, hermano, cuñada y suegros del presidente, juega un importante papel en las irregularidades denunciadas del sanchismo. Pero no solo su familia personal debe explicaciones a la ciudadanía, también la familia política, y la de los bandoleros de turno, la famiglia a lo Corleone, o el putiferio que ya conocemos».

Una vez identificado el problema, Cebrián tiene especial interés por encontrar a los últimos estandartes que se ponen en frente de esta mafia. Y detalla tres:

«La famiglia sanchista ha intentado repetidas veces dictaminar por sí misma la verdad y la mentira de las noticias publicadas y ahora quiere expulsar del recinto parlamentario a algunos periodistas maleducados, aunque no tanto como la mayoría de los diputados que practican el histerismo como único y lamentable comportamiento parlamentario. Insistiré por ello una vez más en que, con todos sus errores y carencias, el trabajo de jueces y fiscales independientes y el de periodistas y reporteros de muchos de los tabloides digitales y comentaristas de prensa no sumisos son el mejor, ya casi único, obstáculo para que los Corleone de turno no acaben por dinamitar la convivencia».