Echan de la Cadena ABC al mítico Jimmy Kimmel por hacer comentarios ‘insidiosos’ sobre el asesinato de Charlie Kirk

Por la boca muere el pez.

Incluso los muy grandes.

La noche del pasado lunes, Jimmy Kimmel arrancó su monólogo con una crítica directa al modo en que sectores conservadores, especialmente vinculados al entorno MAGA, estaban reaccionando tras el asesinato de Charlie Kirk.

“Hemos tocado fondo este fin de semana con el grupo MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, y haciendo todo lo posible por sacar rédito político”, lanzó Kimmel ante millones de espectadores.

Ese comentario, lejos de quedar como una anécdota habitual en el tono irónico del presentador, encendió una mecha que ha acabado por tumbar su programa en la cadena ABC.

La compañía, propiedad de Walt Disney, anunció este miércoles la retirada indefinida de Jimmy Kimmel Live! citando “la gravedad y sensibilidad” del momento político y la necesidad de “restablecer un diálogo respetuoso” en las comunidades a las que sirve.

Por ahora, el futuro inmediato es incierto. La cadena insiste en su comunicado que no hay fecha prevista para la vuelta al aire. Mientras tanto, el debate sobre libertad informativa sigue creciendo dentro y fuera del país.

El detonante final fue la presión ejercida por el presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), quien en un podcast sugirió que el regulador podría revocar las licencias a las emisoras afiliadas a ABC si Disney no tomaba medidas ante los comentarios del presentador. Este movimiento sin precedentes pone en evidencia el enorme peso que tiene la política en las decisiones empresariales sobre contenido televisivo.

Las emisoras afiliadas, muchas bajo el paraguas de NextStar, tampoco dudaron en secundar la postura: “Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico para nuestro discurso político nacional”, afirmaron en su comunicado. Según ellos, mantener a Kimmel en antena no sería “de interés público” ahora mismo.

El caso deja una pregunta abierta: ¿será este episodio el inicio de una nueva etapa donde el humor político tendrá que reinventarse para sobrevivir bajo reglas más estrictas? La respuesta está aún por escribir.

El debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión

La retirada del late-night más longevo y popular del canal ha abierto un intenso debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión en televisión. En Estados Unidos, donde las tensiones políticas están al rojo vivo tras el asesinato de Kirk, el caso se ha convertido en símbolo del enfrentamiento entre censura y cancel culture.

En los círculos mediáticos y redes sociales se multiplican las preguntas:

¿Hasta qué punto puede un presentador criticar abiertamente a actores políticos tras un crimen tan mediático?

¿Es justificable que una cadena censure por completo un programa por opiniones polémicas?

¿Quién decide qué es aceptable o no en prime time?

La polarización ideológica se ha trasladado al debate público. Para unos, Kimmel cruzó una línea al acusar a los republicanos de “sacar partido político” del asesinato; para otros, su monólogo representa precisamente ese periodismo crítico necesario ante la manipulación informativa.

El papel protagonista lo ha jugado la FCC. El presidente del organismo regulador se mostró “profundamente preocupado” por las declaraciones de Kimmel y no dudó en advertir posibles represalias legales y administrativas contra ABC si no actuaba. Es una señal inequívoca de cómo las instituciones pueden influir directamente sobre los contenidos televisivos bajo argumentos como “el interés público”.

El efecto dominó ha sido inmediato: primero fueron algunas emisoras locales quienes decidieron retirar unilateralmente Jimmy Kimmel Live!; después llegó la decisión corporativa desde Disney. En menos de 24 horas, uno de los formatos más reconocidos quedaba fuera del aire.

El caso pone contra las cuerdas a toda la industria mediática estadounidense. La retirada indefinida marca un precedente inquietante para otros programas nocturnos y figuras públicas. Los productores y guionistas observan con preocupación cómo las presiones políticas pueden provocar cancelaciones súbitas sin previo aviso.

La polémica se ha amplificado gracias a las redes sociales y plataformas digitales. Clips del monólogo circulan por Twitter, YouTube e incluso TikTok, donde usuarios analizan frase por frase lo ocurrido. El contenido viral ha multiplicado el alcance internacional del caso más allá de Estados Unidos.

La tecnología digital convierte cada comentario relevante en tendencia global. En este contexto, cualquier declaración puede provocar reacciones inmediatas no solo entre espectadores sino también entre reguladores e instituciones.