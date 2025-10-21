Por qué Elon Musk impulsa Grokipedia para sustituir a la ‘escorada, censora y woke’ Wikipedia

El multimillonario Elon Musk, actualmente el hombre más rico del mundo, ha declarado la guerra a Wikipedia.

Acusa a la enciclopedia colaborativa más consultada del planeta de estar «irremediablemente sesgada» y ser dominada por lo que él llama «un ejército de activistas de izquierda».

Su respuesta es Grokipedia, que promete ser «una mejora masiva» respecto al modelo tradicional.

Este anuncio se realizó el 30 de septiembre de 2025 en su red social X, justo después de que el inversor tecnológico David Sacks, ahora encargado de IA y criptomonedas del presidente Donald Trump, expresara sus preocupaciones sobre el supuesto control ideológico que ejerce Wikipedia.

Grokipedia es un proyecto impulsado por xAI, la compañía de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, que busca crear un repositorio de conocimiento abierto y basado en IA como alternativa a la izquierdista, escorada, censora y woke Wikipedia.

Se trata de una enciclopedia digital impulsada por el chatbot Grok, entrenado con datos web públicos (incluyendo publicaciones de X), y diseñada para ser una «mejora masiva» en términos de precisión, neutralidad y accesibilidad.

We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Su lanzamiento en versión beta inicial está programado para finales de esta semana (pospuesto del 21 de octubre para eliminar «propaganda»), y ya cuenta con un sitio web en grokipedia.fun donde se invita a la comunidad a contribuir.

El nombre es un juego de palabras entre Grok (el AI de xAI) y Wikipedia, y su objetivo va más allá de una simple enciclopedia: Musk lo ve como un paso clave hacia la misión de xAI de «entender el Universo», priorizando hechos verificables y fuentes amplias para evitar manipulaciones humanas.

¿Sustituir a la «censora, izquierdista y woke» Wikipedia?

Elon Musk ha criticado repetidamente a Wikipedia por su sesgo ideológico izquierdista y «woke« (término que usa para describir agendas progresistas que, según él, distorsionan la verdad), argumentando que está controlada por un «ejército de activistas de izquierda» que bloquean correcciones razonables y promueven narrativas propagandísticas.

Por ejemplo, Musk ha llamado a desfinanciar a la Fundación Wikimedia, acusándola de censura y de ser una fuente poco confiable que influye en búsquedas de Google y entrenamientos de IA.

Incluso el cofundador de Wikipedia, Larry Sanger, ha respaldado estas críticas, lo que impulsó el anuncio de Grokipedia el 30 de septiembre de 2025.

La controversia se avivó en enero de 2025, cuando Musk lanzó un boicot masivo con un mensaje contundente: «¡Desfinanciad Wikipedia hasta que se restaure el equilibrio!».

El detonante de esta última confrontación fue una descripción en su propia página de Wikipedia sobre un gesto que realizó durante la toma de posesión de Trump, el cual muchos compararon con el saludo nazi. Aunque la enciclopedia no acusó directamente a Musk, él interpretó esa referencia como otra muestra del sesgo progresista que, según sostiene, ha invadido la plataforma.

Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, respondió con firmeza: «Elon está molesto porque Wikipedia no está en venta», añadiendo que «si Elon quisiera ayudar, animaría a personas intelectuales amables y reflexivas con las que está de acuerdo a participar».

El dilema de las fuentes fiables y el control editorial

Larry Sanger, otro cofundador de Wikipedia que ha tomado distancia del proyecto, avivó la controversia durante una entrevista en el programa de Tucker Carlson, donde denunció las prácticas editoriales del sitio y la exclusión sistemática de ciertos medios conservadores en su lista de fuentes confiables. Según Sanger, la sección «Fuentes confiables/Fuentes perennes» clasifica medios conservadores como Fox News, Daily Caller y New York Post en una especie de lista negra, mientras que publicaciones más liberales como The New York Times, CNN, Mother Jones y la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación son consideradas fuentes fiables.

Sanger también reveló datos preocupantes: el 85% de las cuentas editoriales más influyentes en Wikipedia son anónimas, un grupo al que denominó «El Poder 62». Musk amplificó estas afirmaciones escribiendo «Cada vez más curioso» y sugiriendo que Wikipedia debería cambiar su nombre a «Wokepedia», un término despectivo hacia el movimiento social progresista que él y sus aliados políticos ven como una amenaza cultural. Esta no es la primera vez que Musk ataca a la enciclopedia: en octubre de 2024, ofreció donar mil millones de dólares si cambiaban su nombre a «Dickipedia», una burla que pone en evidencia su creciente frustración con la plataforma.

Este conflicto se produce en un contexto histórico particular: con Trump en la Casa Blanca y respaldado por una ola creciente contra lo que muchos perciben como «dictadura ideológica woke», los defensores del wokismo parecen perder influencia, esa misma influencia sobre la cual, según críticos, habían cimentado su poder en los últimos años. Para muchos observadores, el asalto de Musk a Wikipedia forma parte de una estrategia más amplia contra instituciones mediáticas y culturales alineadas con la izquierda progresista.

Grokipedia: la apuesta tecnológica contra el monopolio del conocimiento

Grok, el modelo de lenguaje desarrollado por xAI bajo la dirección de Musk —similar a ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic— fue lanzado en noviembre de 2023 y puede utilizarse mediante una aplicación o directamente a través de X. Ahora, este chatbot servirá como base tecnológica para Grokipedia, que Musk describe como un avance hacia «el objetivo de xAI para comprender el Universo», una frase reveladora sobre sus aspiraciones transhumanistas frecuentemente expresadas.

La propuesta sugiere que Grokipedia ofrecerá una gama más amplia de fuentes y un intercambio informativo más libre comparado con lo actual en Wikipedia. Se espera que esta plataforma utilice inteligencia artificial para corregir automáticamente errores y garantizar contenido preciso y veraz; sin embargo, los detalles específicos sobre su funcionamiento aún son escasos. Joseph Reagle, profesor especializado en estudios comunicativos en la Universidad Northeastern y experto en Wikipedia, advierte que es prematuro evaluar seriamente el anuncio hecho por Musk. Cualquier retador enfrentará probablemente desafíos significativos para competir contra Wikipedia.

El momento para lanzar Grokipedia no es casualidad. Wikipedia ha visto caer un 8% su tráfico humano entre mayo y agosto del 2025, según datos proporcionados por la Fundación Wikimedia. La organización atribuye esta disminución al uso creciente de inteligencia artificial generativa como fuente informativa; chatbots y funciones como AI Overview de Google están respondiendo a los usuarios sin necesidad siquiera de hacer clic en enlaces. En palabras claras del director del producto en dicha fundación, Marshall Miller: «Con menos visitas a Wikipedia, menos voluntarios podrán desarrollar contenidos enriquecidos y menos donantes individuales apoyarán esta labor».

Esta paradoja resulta devastadora: aunque Wikipedia ha sido esencial para entrenar modelos generativos de IA, ahora esa misma tecnología representa una amenaza al ofrecer resúmenes instantáneos sin necesidad alguna acudir a su plataforma. A diferencia del modelo publicitario típico donde los medios subsisten gracias a anuncios, Wikipedia vive gracias a donaciones individuales; esto significa que cualquier reducción del tráfico puede traducirse directamente en crisis tanto financiera como participativa.

La guerra cultural más allá de Wikipedia: Netflix también bajo ataque

La ofensiva lanzada por Musk contra lo que considera bastiones del pensamiento progresista no se limita únicamente a Wikipedia. De manera casi simultánea, emprendió otro ataque mediático dirigido esta vez hacia Netflix. Con apenas un comentario inicial («Same», respondiendo a un usuario cancelando su suscripción) seguido luego por ocho palabras contundentes —»Cancela Netflix por la salud de tus hijos»— Musk logró desencadenar una ola masiva cancelaciones que provocaron pérdidas por valor total estimado en 17.000 millones dólares para la plataforma.

Este mensaje respondía a publicaciones críticas hacia lo que se percibe como wokismo encubierto dentro del contenido programático ofrecido por Netflix; muchos padres cuestionan si dicho contenido relacionado con temas LGTBIQ+ dirigido especialmente hacia niños es apropiado. No es nuevo el desagrado mostrado por Musk hacia Netflix; anteriormente había tuiteado sobre cómo el «virus mental woke» hacía imposible disfrutar sus contenidos —una justificación para explicar caídas previas en suscriptores.

No obstante, esta vez las repercusiones fueron diferentes e incluso más profundas. La sensibilidad del público estadounidense está cambiando dentro un contexto político donde rechazar el progresismo cultural se ha vuelto común entre ciertos sectores sociales. Para muchos progenitores, sentir que plataformas digitales imponen agendas ideológicas no deseadas dentro sus hogares genera preocupación real; esto ocurre independientemente si dicha percepción refleja fielmente o no lo ofrecido realmente por el contenido.

El debate sobre neutralidad y libertad expresiva

La afirmación acerca del supuesto secuestro ideológico extremo aplicado sobre Wikipedia carece respaldo empírico sólido. Como señaló The Atlantic, aunque ciertamente “no es inmune” ante información errónea o conflictos políticos”, sus “reglas abiertas han convertido [a Wikipedia] en una plataforma notablemente fiable dentro una era decididamente poco confiable”. Las evidencias acerca si realmente actúa como brazo propagandístico perteneciente a algún partido político son escasas.

La realidad es mucho más matizada. Wikipedia opera mediante un sistema colaborativo donde cualquier usuario puede contribuir; sin embargo existen mecanismos verificativos así como jerarquías informales basadas tanto experiencia previa como participación activa entre editores involucrados. Este modelo ha demostrado ser sorprendentemente eficaz para mantener calidad general contenido aunque inevitablemente refleja sesgos dependiendo quiénes resulten ser editores más activos durante cada momento específico o región lingüística determinada.

La situación ha generado intensos debates acerca libertad expresión versus censura así como límites relacionados con lo denominado “cultura canceladora”. Mientras Musk se presenta ante público como defensor ferviente libre expresión , críticos señalan cómo historial manejo X (anteriormente Twitter) muestra realidad opuesta: suspensiones cuentas críticas hacia él mismo , cambios arbitrarios algoritmos favoreciendo determinados contenidos políticos , definición muy particular respecto qué discurso merece protección.

Implicaciones futuras sobre conocimiento digital

La lucha entre Musk y Wikipedia va más allá simple disputa personal o ideológica; plantea cuestiones esenciales acerca futuro conocimiento era digital: ¿quién debe controlar fuentes información consultadas millones personas? ¿Puede coexistir múltiples plataformas ofreciendo distintos enfoques editoriales? ¿Realmente logrará inteligencia artificial mejorar precisión neutralidad conocimiento acumulado , o simplemente automatizará sesgos existentes?

Wikipedia ha sobrevivido durante más dos décadas experimentando única democratización saber manteniéndose sin publicidad apoyándose trabajo voluntario millones editores comprometidos; este modelo ha mostrado resiliencia aunque tampoco perfección absoluta . Por otro lado , Grokipedia llegará respaldada recursos prácticamente ilimitados provenientes Musk junto potencia computacional xAI además integración X cuenta cientos millones usuarios.

La pregunta crucial radica no si Grokipedia podrá competir técnicamente frente Wikipedia —con suficiente inversión cualquier empresa puede construir plataforma similar— sino si logrará generar confianza participación comunitaria elementos fundamentales éxito alcanzado hasta ahora porWikipedia . Como bien expresó Joseph Reagle : cualquier desafiante enfrentará “batalla cuesta arriba considerable” , puesto replicar infraestructura técnica resulta relativamente sencillo comparándolo construir comunidad comprometida editores voluntarios dispuestos colaborar .

Mientras tanto Fundación Wikimedia ha tomado medidas proteger integridad contenido frente amenazas provenientes IA generativa ; recientemente eliminaron resúmenes generados automáticamente tras varios casos alucinaciones presentadas así críticas recibidas desde comunidad editora reafirmando compromiso mantenerWikipedia último bastión humano frente automatización contenidos generados . Esta posición plantea inevitable ironía : ya fue fuente clave entrenamiento modelos IA ahora amenazan existencia misma ; deberán decidir cómo relacionarse con tecnología sin comprometer principios fundacionales .

La guerra entre Musk contraWikipedia Netflix no constituye fenómeno aislado sino parte conflicto cultural mayor concerniente quién define verdad qué narrativas merecen amplificación cómo plataformas digitales moldean discurso público . Con 227 millones seguidores X , capacidad movilizar audiencias masivas mediante mensajes breves queda demostrada ; tal poder concentración manos individuo suscita incómodas interrogantes acerca equilibrio entre libertad individual responsabilidad corporativa .

El desenlace batalla determinará mucho más destino enciclopedia online : definirá acceso conocimiento futuras generaciones quién curará bajo criterios juzgará veracidad relevancia . MientrasWikipedia representa modelo descentralizado colaborativo sin ánimo lucro , Grokipedia promete eficiencia tecnológica corrección sesgos vía IA . Pregunta permanece abierta es si alguno estos modelos podrá verdaderamente alcanzar neutralidad perfecta prometida ambos lados , o si toda curaduría saber humano inevitablemente reflejará perspectivas intereses quienes realizan dicha tarea.