Marta Nebot monta un pollo fuera de sí en pleno directo y Antonio Naranjo la silencia: «¡Ya está bien de tonterías!»

Hablaba Antonio Naranjo en el uso de su palabra en el ‘En boca de todos’ de Cuatro este 17 de noviembre, y se encontró con las malas artes de la tertuliana Marta Nebot. Esta tipa, vieja conocida de los platós, suele tirar la piedra y esconder la mano y le encanta el tono de víctima. Y así se puso, bastante histérica de paso.
Arrancó ella misma cuando se murmuró para el cuello de su camisa algo Barbie Nebot mientras hablaba Naranjo: «Vergüenza de periodismo y de todo…»
Entonces se volteó el aludido Naranjo:
«Perdona, vergüenza de periodismo el tuyo que ni es periodismo ni es nada, que es propaganda barata para defender a una persona indefendible. Yo te voy a contestar las veces que haga falta. ¡Yo nunca le falto el respeto a nadie y no se lo voy a admitir!»
De nuevo, murmurando por debajo, la amenaza velada de Nebot: «Yo estoy por irme». A lo que Naranjo respondía rápidamente: «¡Pues ya sabes!»
Nacho Abad intentó apaciguar los ánimos, y encima se llevó el nuevo alegato ofendidito de la tertuliana:
Nebot: «Nacho, tú no puedes permitir que las mesas se repartan en dignos e indignos… Él acaba de hablar de periodistas digno e indignos, ¡ya está bien!
Naranjo: «¡Ya está bien de que los que agreden se hagan los agredidos!»
Nebot: «¡Si es indigno lo es, no somos ni buenos ni malos, yo no defiendo a Pedro Sánchez!»
Naranjo: «¡Ya está bien de aguantar tonterías! Como mínimo lo que tenías que hacer es no faltar el respeto a nadie…