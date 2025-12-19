Ábalos se emplea ‘a fondo’ en su primer vis a vis en la cárcel con Andrea

Debieron ser unas semanas difíciles.

José Luis Ábalos dejó atrás la barrera del cristal en la prisión de Soto del Real. Este jueves 18 de diciembre, el exministro de Transportes se encontró por primera vez con su novia Andrea de la Torre en una sala privada. Fueron dos horas llenas de abrazos y contacto físico, algo que ambos habían esperado con ansias, tal y como publica Irene Tabera en OKDiario.

Las visitas anteriores, realizadas a través del cristal, resultaron complicadas. Cada una duraba 40 minutos, siempre bajo la supervisión de un funcionario. Cumplieron las tres visitas obligatorias que marca el reglamento para poder solicitar un vis a vis. El departamento de Seguridad dio su aprobación rápidamente. Ahora tendrán la posibilidad de verse una vez al mes.

El encuentro en detalle

La cita tuvo lugar antes de las 14:00 horas en el edificio destinado a Comunicaciones. Este espacio cuenta con una docena de habitaciones que recuerdan a un hotel: cama, baño y muebles sencillos. Aseguran privacidad, aunque siempre bajo estricta seguridad.

Antes de entrar, tanto Ábalos como Andrea fueron registrados minuciosamente. Pasaron por detectores de metales y se revisaron sus objetos personales. No se permitieron móviles ni dispositivos electrónicos. Les quitaron el reloj, así que no sabían qué hora era exactamente. Para ellos, el tiempo voló.

Fuentes cercanas indican que la sala tenía un aire algo tétrico. Les cuesta asimilar que sus momentos íntimos transcurran en un entorno tan inusual.

Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, fue una de las primeras en visitarlo tras su ingreso el 27 de noviembre. Esa misma tarde dejó algunos objetos personales y se saltó ciertos trámites habituales.

Vida diaria en la celda

Ábalos comparte celda con Koldo García en el módulo 13. Ambos ingresaron juntos por orden del juez Leopoldo Puente, quien consideró que existía un alto riesgo de fuga según el auto judicial. Enfrentan penas que pueden alcanzar hasta 30 años por su implicación en la trama relacionada con las mascarillas durante la pandemia.

La celda tiene unas dimensiones aproximadas de 10 metros cuadrados y está equipada con litera, escritorio y baño con ducha, un lujo poco habitual en estos entornos. Pasan más de diez horas juntos al día, incluyendo toda la noche más una siesta, Koldo se queja del humo porque no fuma y la proximidad del baño resulta incómoda en ocasiones.

Ábalos es un ávido lector y utiliza la biblioteca del centro penitenciario. Desde su entorno aclaran que no está escribiendo memorias. Ha adquirido un televisor en el economato por 200 euros; le ayuda a mantenerse informado y desconectar un poco.

Ha solicitado a su hijo que recoja algunas pertenencias de su celda. Víctor Manuel Ábalos, su primogénito, ya lo visitó; vive en La Pobla de Vallbona, Valencia. Nació en 1982 fruto de su primer matrimonio con María Pilar Agudo Ramírez. Actualmente está bajo el radar de la UCO por supuestos vínculos como testaferro junto a su hermana Tatiana y otros familiares.

Más allá del vis a vis

En Soto del Real, los internos tranquilos son ubicados en el módulo 13; ahí están Ábalos y Koldo compartiendo celda desde lo que era inicialmente temporal hasta convertirse ahora en fija.

Las comunicaciones especiales como estas ayudan a conservar los vínculos afectivos necesarios para no quebrarse emocionalmente dentro del sistema carcelario; Ábalos aprovecha estas oportunidades para mantenerse conectado con sus seres queridos.

La presión judicial sigue acechando; los informes elaborados por la UCO aprietan cada vez más el cerco sobre él. Sin embargo, estos momentos privados le otorgan un respiro humano dentro del encierro.

Así es como José Luis Ábalos, quien pasó gran parte de su vida dedicada a la política, ahora enfrenta una nueva etapa marcada por las limitaciones del encierro. Su encuentro íntimo con Andrea nos recuerda que detrás de los barrotes sigue latiendo una vida personal llena de emociones profundas. Dos horas cargadas de amor entre tanto desasosiego son solo un comienzo para adaptarse a lo nuevo paso a paso.