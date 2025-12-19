«¡Han robado todos!» El expolio de Zapatero y el régimen corrupto que ahoga a España al detalle por Irene González

Irene González, columnista de Vozpópuli, titula este viernes 19 de diciembre su columna El necesario cambio para España:

«Lo recomendable es que no se salve el partido político que nos ha traído hasta aquí», anuncia inicialmente, pero sabe que eso no es posible.

La autora sostiene que España está atrapada en un régimen corrupto, y señala directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha utilizado su influencia para poner la política nacional al servicio de intereses oscuros.

«Desde el año 2021 sabemos que Zapatero incrementó su influencia en la Moncloa de Sánchez y que se multiplicaron los nombramientos de personas del zapaterismo. Han robado todos, familiares y amigos, los de dentro y los de fuera, desde Koldo hasta Zapatero».

No se trata solo de incidentes aislados; es un entramado mafioso que compromete la soberanía. En otro párrafo clave, señala: “Si lo que mantiene al régimen en funcionamiento es el estado de corrupción, éste no puede explicarse sin el ex Presidente que llegó al poder tras un atentado donde asesinaron a 192 españoles”. Aquí, conecta el ascenso de Zapatero tras el 11M con su papel actual como “intermediario en negocios para una cartera de clientes con presupuesto ilimitado”. Sugiere incluso que las supuestas presiones marroquíes podrían resultar en compensaciones para sostener su influencia, con personajes como “el saunas” actuando como testaferros.

González descarta soluciones superficiales y se atreve a señalar el núcleo del problema: un sistema creado para perpetuar al PSOE y fuerzas que actúan contra los intereses nacionales. Resume cómo años de incentivos contrarios al bien común han llevado a “costes insoportables de expolio fiscal” y a un desmantelamiento del país, venerando la Constitución mientras se sacrifica el bienestar general. Afirma textualmente: “Durante décadas hemos visto un sistema hecho para que gobernase el PSOE y resto de la anti-España con incentivos contrarios al interés nacional y de los españoles”. Lanza críticas contundentes hacia líderes como Alberto Núñez Feijóo, PNV, Junts o el PSOE comandado por Otegui, acusándolos de no ofrecer una verdadera ruptura.

Para revertir esta situación, propone un ambicioso plan de Gobierno de cien días con medidas sostenibles: reducción fiscal, recorte administrativo, desmantelamiento del sistema autonómico en sanidad y educación, defensa del sector industrial y primario, mejora democrática y alineación de la política exterior con los intereses nacionales. Subraya: “Hay que presentar un plan de Gobierno de cien días con medidas que protejan a España cien años”. Advierte que cualquier pacto estatal en este marco sería una traición, instando a despertar a unos ciudadanos atrapados en la precariedad.

La autora concluye con un grito apremiante: “¡Despierten!”, recordando que solo una reforma estructural podrá salvar a la patria del inminente colapso.