‘Brunete Pedrete’: el sanchista diario ‘Público’ condenado a abonar 10.000 euros a Inda y Urreiztieta por menoscabo a su honor

Palo en toda la boca a la ‘Brunete Pedrete’ mediática.

El sanchista diario Público, caracterizado por una línea editorial tan afín al PSOE como a Podemos, ha recibido un fuerte revés judicial.

El Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid emitió su fallo el 9 de diciembre de 2025, condenando al medio y a la periodista Patricia Ariadna López Lucio, recientemente fallecida, a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los demandantes: Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y Esteban Urreiztieta, del diario El Mundo.

Las acusaciones infundadas se remontan a marzo de 2019, cuando se les vinculó erróneamente con el comisario José Manuel Villarejo y el Pequeño Nicolás.

La magistrada Ana Isabel Collado Márquez considera que las publicaciones constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

El artículo de Público, firmado por Patricia López, llevaba como titular: «Un audio prueba que Inda y Villarejo dieron al Pequeño Nicolás la grabación que el comisario hizo al CNI».

Además, un tuit del medio afirmaba: «Exclusiva: Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Alfonso Rojo y Daniel Montero estaban a sueldo de la presunta organización criminal de Villarejo». El tribunal sostiene que estos escritos contienen datos sobre hechos inexistentes y no verificados.

Detalles del veredicto y sus consecuencias

La condena se extiende solidariamente a Display Connectors, S.L., editora de Público, así como a la fallecida periodista Patricia López. La resolución judicial establece las siguientes medidas:

Retirada total del artículo en la web, hemeroteca y caché.

del artículo en la web, hemeroteca y caché. Eliminación del tuit publicado desde la cuenta oficial de Público en X (anteriormente Twitter).

del tuit publicado desde la cuenta oficial de en (anteriormente Twitter). Publicación del fallo en la portada del diario y en redes sociales, con un título claro sobre la vulneración.

en la portada del diario y en redes sociales, con un título claro sobre la vulneración. Indemnización total de 10.000 euros por daños morales.

La sentencia subraya la gravedad del asunto: la periodista acusó a Inda y Urreiztieta de ser «infiltrados en los medios» vinculados con Villarejo, además de implicarlos en la entrega ilegal de un audio para beneficiar al Pequeño Nicolás en su intento por evadir la justicia, sugiriendo que estaban a sueldo de su organización. En palabras de la magistrada: “Dña. Patricia Ariadna López Lucio, como periodista cuya principal herramienta es el lenguaje, debe haber elegido cuidadosamente sus palabras”.

El medio publica el fallo el 29 de diciembre de 2025 tanto en su página web como en X, confirmando así la condena. Este veredicto cierra un proceso que se ha prolongado durante seis años tras las demandas interpuestas por los periodistas afectados.

Contexto del litigio y controversias relacionadas

Este litigio surge en un ambiente cargado de tensiones mediáticas. En 2019, los casos relacionados con Villarejo y el Pequeño Nicolás eran protagonistas indiscutibles en los titulares. En ese entonces, Público lanzó acusaciones sin contar con pruebas sólidas contra profesionales con trayectoria reconocida. La justicia ha decidido priorizar el honor frente a la libertad informativa cuando carece del debido contraste. Aunque los 5.000 euros por persona pueden parecer una cantidad moderada, lo cierto es que el daño reputacional tiene un peso considerable; ahora, Público deberá reconocer públicamente su error.

Antes de su fallecimiento, Patricia López también generó otra polémica al publicar un tuit donde acusaba a La Osa Producciones (Adrián Madrid y Óscar Cornejo) junto al presidente de RTVE, José Pablo López, afirmando que fue despedida debido a su enfermedad oncológica. Según ella, exigió pruebas médicas antes del despido. Este episodio añade más ruido al final trágico de su carrera.

En paralelo, hay que mencionar que Eduardo Inda también enfrenta sus propias condenas judiciales. El Tribunal Supremo le ha impuesto pagar 18.000 euros a Pablo Iglesias debido a informaciones erróneas publicadas en 2016 sobre supuestos pagos venezolanos en las Granadinas. Tanto él como su editora, Dos Mil Palabras, han perdido ante el exlíder de Podemos, aunque el ponente ha reducido notablemente la cantidad inicialmente reclamada (250.000 euros). Esto indica que las sentencias relacionadas con honor pueden afectar a distintos actores mediáticos.

Aspecto Detalles sobre la condena a Público Comparativa con el caso Inda-Iglesias Indemnización Total de 10.000 euros (5.000 cada uno) 18.000 euros a Iglesias Fecha publicación original Marzo 2019 Mayo 2016 Medidas adicionales Retirada del artículo/tuit; publicación del fallo en portada Sin disculpa pública impuesta Juzgado Primera Instancia nº 40 Madrid Tribunal Supremo Motivo Acusaciones infundadas relacionadas con Villarejo Noticias sobre cuentas en paraísos fiscales

Este fallo reitera lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, que protege el derecho al honor individual. Los medios tienen la responsabilidad ineludible de verificar antes imputar delitos o establecer vínculos criminales infundados. A pesar del ideario político que defiende, hoy día le toca tropezar con estándares básicos; incluso tras el fallecimiento de Patricia López, las responsabilidades recaen sobre la editora.

La sentencia obliga ahora a Público no solo a rectificar ante sus lectores sino también permite que Inda y Urreiztieta recuperen parte del terreno perdido ante tales ataques mediáticos injustificados. Los tribunales establecen límites claros dentro esta guerra entre medios donde finalmente es la veracidad lo que marca quién sale beneficiado.