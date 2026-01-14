Lluvia de zascas de Jamardo a una ‘charo’ podemita por politizar las acusaciones contra Julio Iglesias

La extrema izquierda tiene un doble rasero cada vez más evidente en lo relacionado con los abusos sexuales. Cuando se trata de hombres de sus propias filas políticas que son acusados de prácticas sexuales no consentidas por parte de mujeres, ni en Podemos, ni en Sumar han actuado con la celeridad, inmediatez o rotundidad que exigen aplicar al cantante de 82 años acusado de abusos sexuales por dos ex empleadas del hogar.

Este martes en el programa Código 10 de Cuatro, la diputada de Más Madrid María Carmona daba carta de veracidad a los testimonios de las mujeres que acusan al cantante y exigía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le retirase la Medalla de Oro que le concedió. Y todo esto cuando, no olvidemos, los presuntos hechos han sido publicados por un medio de extrema izquierda como elDiario.es y las denuncias penales se han presentado ante la Fiscalía, que tiene dependencia jerárquica del Gobierno.

En este contexto, la periodista María Jamardo destrozó sin miramientos el cinismo de la ultrairzquierdista Carmona:

“Testimonios que no sabemos si son verdad, que hay que ponerlos en cuarentena porque en este país gracias a Dios funciona la presunción de inocencia aunque haya gente como a la de Más Madrid que no le guste la presunción de inocencia y tanto derecho tienen las víctimas a denunciar y acudir a la vía judicial como este señor a defender su honor, a defender su trayectoria y a defender o decir que esto es mentira. A partir de ahí me parece acojonante y lo siento lo voy a decir con todas letras, que gente que no ha sido capaz que no ha sido capaz de detectar los casos que se producían en sus partidos políticos entre sus propias filas vengan aquí ahora a moralizar sobre un señor que recibe una acusación que todavía está en fase prejudicial porque la fiscalía ha abierto preprocesalmente unas diligencias preliminarísimas de investigación determine si hay indicios o no de delito. Es que hay que tener un cuajo para venir aquí a dar lecciones y a pedir que se retiren medallas que de verdad no sé cómo os atrevéis a sentaros en un plató de televisión.”

Es en este momento cuando Carmona trata de defender su posición diciendo que “lo que hace falta es hacer más esfuerzo para que aflore la violencia sexual y el acoso de las mujeres…”

Y aquí es donde Jamardo abre la caja de Pandora:

“¿Qué violencia sexual si la teníais en vuestros partidos y os callásteis. Si habéis liberado a 126 violadores y agresores sexuales gracias a vuestra mierda de ley si es si hasta el 1 de noviembre de 20203. Pero qué aflorar la violencia sexual… La que a vosotros os interesa porque el resto calladitos. Todos calladitos. Pedid que se le retiren cargos, dimisiones y medallas a todos los miembros del PSOE que taparon la corrupción del Partido Socialista. O todos los que sabían en Sumar las cositas que hacía Errejón presuntamente. O las de Juan Carlos Monedero presuntamente. De verdad que ahí bien calladitos que estuvisteis”.