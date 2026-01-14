El Mago More pone freno al ministro Puente y su pasión por los insultos en redes

En el escenario de las redes sociales, donde los políticos españoles parecen luchar por el tuit más ingenioso o el insulto más punzante, ha surgido una voz sorprendente: la del Mago More. Este ilusionista, famoso por sus trucos en la pequeña pantalla, ha decidido hacer desaparecer de un plumazo las habituales bravatas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien tiene un extenso historial de conflictos virtuales. La controversia comenzó cuando Puente, fiel a su estilo combativo, dedicó tiempo a atacar a ciudadanos anónimos. En respuesta, Mago More le dio una lección que rápidamente se volvió viral.

Óscar Puente se ha erigido como el indiscutible campeón de las redes combativas. Se estima que publica una media de doce tuits diarios, lo que significa que pasa entre el 20% y el 40% de su jornada laboral en X, confundiendo la plataforma con un ring de boxeo. Su historial está marcado por sonadas meteduras de pata, como aquella imagen manipulada de Santiago Abascal en febrero de 2025, donde lo retrató en puntillas con una barba puntiaguda para mofarse de su estatura y complexión.

Antecedentes de un tuitero ministerial

El estilo provocador de Óscar Puente no es nuevo. Durante su etapa como alcalde de Valladolid, ya había cultivado su propia red social personal, y como ministro ha elevado esa apuesta. En octubre de 2025, publicó una foto del metro colapsado en París para criticar el sistema madrileño, lo que le valió burlas masivas. Otro desliz notable: llamar «israeli brats» a adolescentes judíos expulsados de un vuelo de Vueling, frase que eliminó tras el revuelo internacional causado por su tono insensible. Sus enfrentamientos con Feijóo son memorables; uno especialmente recordado fue cuando el líder popular le exigió cesar a quien maltratara a un ciudadano, y Puente respondió: «Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable».

La Asociación de la Prensa de Madrid ha criticado sus ataques contra periodistas; muchos ciudadanos le piden más gestión y menos guerrilla digital. Sin embargo, él se jacta del dominio del «zasca», celebrando millones de visualizaciones en publicaciones controvertidas, donde el engagement aumenta un asombroso 400%. Lejos de rectificar su actitud, sigue insistiendo: tras la polémica con Abascal, aclaró que no criticaba el físico del líder de Vox, sino su «cerebro vacío».

El golpe maestro del Mago More

Y aquí entra en juego el Mago More, quien durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3, no dudó en dar un golpe directo. Respondiendo a la queja de Puente sobre estar «metido constantemente» con ciudadanos comunes, el ilusionista le espetó: «El ministro Óscar Puente está metiendo constantemente a ciudadanos normales». Con su varita verbal hizo levitar la hipocresía ministerial al recordar que este presume de no tener equipo para redes sociales pero dedica horas a descalificaciones personales.

Todo se remonta al pasado día 27 de diciembre de 2025 cuando el ministro compartió en sus redes una intervención del ilusionista hablando sobre vivienda: «No os riais. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y…tachannnnnn, 15 pisos».

Tras ello, recibió multitud de mensajes «el 99% de los comentarios son todos a favor porque básicamente lo que tiene que hacer es dedicarse a ser ministro a tiempo completo y no tuitero a tiempo parcial». «Este señor se está metiendo constantemente con ciudadanos normales que no hacemos nada y ¿por qué tengo yo que aguantar lo que diga?», cuestionó More.

Después de esto, también sufrió mensajes negativos e insultos en redes y se defendió: «Yo soy un gran tenedor, un gran ahorrador y un gran empresario. Al final demonizan a la gente que ahorra y que crea puestos de trabajo».