El doctor Cabrera deshace el plan del maquiavélico Sánchez y su treta con las pensiones: “¡Conozco a este ‘pollo’!”

El método es más viejo que la tos.

Tras el ‘no’ del Congreso al decreto ómnibus, el Gobierno optó por la vía más conocida del manual populista: agitar el miedo. Y para ello, utilizan a los pensionistas y hacen lo que mejor se les da, manipular a la población.

Lo más chusco de todo ha sido la difusión de un vídeo de Pedro Sánchez en primer plano insinuando que el “no” al decreto pone en riesgo las pensiones, un vídeo que estaba grabado previamente antes de la votación.

La oposición ya se encargó de explicar al ciudadano de a pie la treta que se escondía con este decreto. El paquete no era más que una acumulación de medidas inconexas que incluía la protección a okupas e inquiokupas.

El PP ha defendido su decisión de votar no al decreto porque estaba “híbrido” y mezclaba demasiadas cosas distintas, lo que impedía un debate claro y separado de cada medida.

Lo cierto es que el rechazo a ómnibus es uno de los temas de la semana en las tertulias televisivas.

El programa ‘Horizonte’ (Cuatro) contó este 28 de enero de 2026 con la participación del prestigioso doctor Cabrera, quién desmontó en un santiamén la artimaña del líder del Ejecutivo:

“Es un aprendiz Maquiavelo al lado de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es más maestro. Es evidente que están en su casa. Nos está estafando, nos está engañando con palabras. No quieren subir las pensiones. Lo que no quieren es que todo sea un paquete y de paso… que las vacas vuelen. Yo no puedo decir que sí a que las vacas vuelan y a subir las pensiones. O una cosa u otra. Es fantástico. Es un monstruo”.

El psiquiatra forense recordó el pasado de Sánchez antes de llegar a Moncloa y los cafés que tomaba en la cafetería al lado de Mediaset.