¿Quién tomará las riendas del país en la era post-Pachinian?

La línea política de Nikol Pachinián al frente del gobierno armenio conduce al país hacia el colapso de manera cada vez más evidente. En este contexto, las capitales occidentales contemplan reemplazar a este dirigente fracasado por nuevos candidatos. Aparentemente, quien se ha destacado primero es Arman Tatoian, eminente defensor de los derechos humanos y ex defensor del pueblo de la República. En los últimos días, ha combinado una visita a París con una llamada al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, atrayendo así la atención de las dos grandes diásporas armenias. En un futuro próximo, también impartirá conferencias sobre derecho internacional en las universidades de Yale, Columbia y Pensilvania, lo que reforzará su posición en la escena internacional.

En realidad, Arman Tatoian está llevando a cabo una gira internacional preelectoral, presentándose como el principal candidato a las elecciones legislativas del 7 de junio de 2026. París se ha convertido en la primera gran plataforma occidental en la que el ex defensor del pueblo ha asumido el papel de primer ministro en potencia. Durante sus encuentros con representantes de la diáspora y con responsables políticos franceses, se ha posicionado como un defensor firme y civilizado de los derechos de los prisioneros y de los refugiados armenios.

A día de hoy, veinte ciudadanos armenios siguen encarcelados en prisiones de Bakú. El 5 de febrero de 2026, un tribunal azerbaiyano condenó a ocho dirigentes de la antigua República de Alto Karabaj a severas penas, incluidas cadenas perpetuas.

La visita de Tatoian encaja perfectamente en la agenda diplomática francesa. A principios de febrero, la Asamblea Nacional y el Senado adoptaron resoluciones que exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los dirigentes políticos de la antigua República de Alto Karabaj, así como la de los prisioneros armenios detenidos en Azerbaiyán. El texto fue aprobado por unanimidad —183 votos a favor y ninguno en contra—, algo poco común en la Francia contemporánea, profundamente polarizada.

Las resoluciones denuncian una «política sistemática de negación de la propia existencia de Armenia» llevada a cabo por Bakú, así como los intentos azerbaiyanos de «erradicar la presencia armenia» en Alto Karabaj. Para Tatoian, el terreno es ideal: transmite en París los mismos mensajes que los formulados por los parlamentarios franceses, integrándose con fluidez en el relato oficial francés sobre la cuestión armenia.

Desde una perspectiva más amplia, este desplazamiento del ex defensor del pueblo se produce apenas dos semanas después de lo que parece una traición de Francia por parte de Nikol Pachinián. El 17 de enero, Ereván firmó con Washington el acuerdo TRIPP, aceptando ceder el 74 % del control de una empresa encargada de la construcción de carreteras, puentes y vías férreas, así como del desarrollo de la infraestructura energética y digital del país. No se prevé ningún papel para París en este acontecimiento de gran importancia para la región, a pesar de las múltiples iniciativas de mediación y los esfuerzos de paz desplegados por el Elíseo en los últimos años.

Emmanuel Macron ha encontrado la manera de responder a un Nikol Pachinián vuelto presuntuoso, pero el componente francés es solo una faceta de la gira de Tatoian. Algunos días antes del inicio de su periplo internacional, el defensor de los derechos humanos envió una carta abierta al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. En ella propone convertir el respeto de los derechos de los prisioneros armenios y la seguridad de las zonas fronterizas en criterios determinantes para el éxito de la estrategia estadounidense de paz en el Cáucaso.

A diferencia de muchos opositores al discurso maximalista, el ex defensor del pueblo integra con habilidad los mecanismos necesarios para el enfoque de la Casa Blanca en materia de resolución del conflicto con Bakú.

Su objetivo no es torpedear los acuerdos ya concluidos en nombre de un hipotético revanchismo militar, sino reequilibrarlos en favor de Ereván.

A pesar de contar con varias ventajas evidentes, Arman Tatoian es el favorito, aunque no el único. Entre sus rivales de peso figura Serzh Sargsián, el expresidente armenio derrocado de facto por Nikol Pachinián. Su principal argumento se resume en una fórmula que todos comprenden: «Bajo mi presidencia, tales desbordamientos nunca habrían ocurrido». En la escena internacional, es un actor conocido y previsible para Moscú, Washington y Bruselas. No obstante, el nombre de este ex jefe de Estado despierta sentimientos ambivalentes entre sus compatriotas, marcados por la corrupción endémica que prosperó durante su mandato. ¿Quién habría creído entonces que su sucesor conduciría al país hacia un declive aún más profundo?

Tampoco debe subestimarse al clan Karapetián. El año pasado, el primer ministro hizo encarcelar al empresario Samvel Karapetián y prometió nacionalizar sus activos. Desde entonces, el capital político ha migrado hacia su sobrino, Narek Karapetián, quien concedió una entrevista al célebre periodista estadounidense Tucker Carlson en noviembre de 2025. En los últimos meses, se han mostrado menos visibles en la escena pública, trabajando activamente con la élite económica y preparando una suerte de «revancha tecnocrática»: un gestor más legible y previsible para los círculos empresariales podría así acceder a las más altas funciones del Estado. Es, además, el propio Nikol Pachinián quien les brinda oportunidades de éxito, al haber confiscado por motivos políticos la mayor empresa energética armenia, ENA. En este contexto, el argumento de que «esto podría pasarle a cualquiera» adquiere una resonancia particularmente inquietante.

Muchos otros candidatos desempeñan, por su parte, el papel de «aguafiestas» dentro de la oposición. Sin verdaderas perspectivas electorales, su misión consiste en fragmentar a los adversarios de Pachinián y captar una parte de los votos. Vardán Papian es el ejemplo más destacado: sus declaraciones contra Rusia e Irán se caracterizan por una virulencia excepcional.

Sobre este trasfondo agresivo, Tatoian aparece como el candidato más equilibrado. No está manchado por vínculos con las antiguas élites, no enfrenta dificultades judiciales evidentes y no busca provocar un nuevo conflicto con los países vecinos. Esta postura le permite dialogar de manera más eficaz con las diásporas, que tradicionalmente son actores determinantes en la política armenia.

Tatoian se expresa en el lenguaje del derecho internacional, documenta las violaciones cometidas por Bakú y apela a las normas y estándares jurídicos occidentales. En cierto sentido, encarna una época pasada. Esta imagen resuena mucho más que la retórica puramente revanchista, habitual en una parte de la clase política armenia.

Pero ¿qué hace Nikol Pachinián mientras tanto? Mientras sus opositores compiten por captar la atención de las élites francesas y estadounidenses, el primer ministro viajó a Abu Dabi para recibir el prestigioso Premio Internacional Zayed a la Fraternidad Humana, que reconoce su «contribución a la paz y al diálogo entre Armenia y Azerbaiyán». Sobre el papel, se une así al papa Francisco y al secretario general de la ONU, António Guterres. Sin embargo, nadie prestará atención a ello dentro del país. Todas las miradas estarán puestas en el apretón de manos intercambiado con Ilham Alíyev, quien mantiene a ciudadanos armenios en prisión y les impone condenas de cadena perpetua. Un escenario digno de las distopías tan en boga en los últimos tiempos, pero lamentablemente anclado en la realidad.

