Nacho Abad en boca de todos: Tenso enfrentamiento en su plató por la reagrupación familiar y los flujos migratorios

La tensión estalló cuando uno de los participantes solicitó a Ivón que explicara cuáles son las tres leyes y normas que regulan la reagrupación familiar en España. La negativa a participar en lo que denominó «el juego de hacer test» desató una serie de reproches cruzados sobre el conocimiento técnico necesario para debatir sobre inmigración.

Uno de los contertulios argumentó que debatir sin conocimientos básicos conduce inevitablemente a difundir bulos y barbaridades, citando como ejemplo las declaraciones del excomisario de inmigración del día anterior.

La polémica de los seis millones

El punto más álgido del enfrentamiento giró en torno a unas declaraciones sobre la posible llegada de seis millones de personas a España mediante reagrupación familiar. Mientras un participante defendía que el excomisario no afirmó que hubiera seis millones de solicitantes actuales, sino que planteó una proyección a cuatro años vista, otro rebatió que el exfuncionario ni siquiera conocía quién concede este tipo de autorizaciones.

La acusación central fue clara: «Si no sabía ni quién concede la reagrupación familiar, Nacho», se repitió en dos ocasiones como argumento para deslegitimar las tesis expuestas.

Nacho Abad EXPLOTA contra Pablo Fernández pic.twitter.com/oIQbUrDOVu — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 9, 2026

El ejemplo de Pakistán y los controles

Para ilustrar su postura, uno de los participantes planteó el caso de Pakistán como ejemplo de país donde, según su versión, el registro civil es inexistente o fácilmente manipulable. Sugirió que esto permitiría que llegaran familiares sin vinculación real de sangre o apellido.

La respuesta fue categórica: «Es imposible que pase eso» porque la reagrupación familiar cuenta con mecanismos de control. La réplica irónica no se hizo esperar: «Y es imposible que salgan los violadores de la cárcel. Venga, hombre, por favor», en alusión a fallos del sistema.

Pluralidad versus rigor

El moderador intervino para reivindicar el carácter plural del programa, señalando que los participantes se encuentran en «las antípodas ideológicas» y que todos tienen derecho a hablar y argumentar. Sin embargo, estableció una línea clara: argumentar con normas y datos es válido, hacerlo con bulos y mentiras, no.

«Ponte un punto en la boca», exigió el moderador en un momento de máxima tensión, cuando las interrupciones constantes impedían el desarrollo coherente del debate. La escena evidenció la dificultad de mantener un diálogo constructivo sobre inmigración en un contexto de alta polarización política.