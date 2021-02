Un tipejo anda suelto en ‘Público’: el bufón Máximo Pradera le desea un cáncer a Macarena Olona

Hay que ser bastante miserable para desearle un cáncer a cualquier otro ser humano. Pues Máximo Pradera lo es.

Dice bastante de una persona cuando, para ensalzar la figura de algún compañero, tiene que derrochar su rabia contra otros. Algo hay que funciona mal en esa cabeza. Lo de Máximo se veía venir desde hacía años, mostrándose siempre bastante perturbado en medios de comunicación, pero lo de esta ocasión sobrepasa todos los límites.

Este señor escribe este 25 de febrero de 2021 sobre El cáncer de Julia Otero en un artículo en el panfleto Público, que no vamos aquí a enlazar ni publicitar, pero viene a decir esto:

Pero digo yo: ¿esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?

Una de las cosas más detestables del cáncer es que casi siempre le toca la china a quien no se lo merece. Ahora, a Julia Otero. ¿En serio, no había otra persona en el mundo? ¿Julia?

Macarena Olona es diputada en el Congreso por el partido VOX y una de las mayores azotadoras de podemitas en la Cámara Baja, en representación de buena parte de los españoles. ¿Será por eso la inquina de este tipejo?

El desecho de Máximo Pradera quiere que muera la gente que odia. Eso es un «asesino vocacional» que no mata ni matará pero solo por cobardía. A no ser que sea gratis, como creían tantos de los asesinos de 1936. Si eso pasara y le pidieran cuentas sería una «víctima antifascista». https://t.co/h714Mrx70g

A este tipo se le ve perjudicado por algo, como trasnochado. Para Carlos Herrera, Pradera es «tonto desde que nació»:

Al menos sabes contar. Vamos a ver Max, Maximito, tú has sido tonto desde que naciste. Y además has ido creciendo en la tontería porque eres alto y te cabe mucha. ¿Qué tendrá que ver Sevilla, la ‘ranciedumbre’? ¿Qué tendrá que ver Mariló Montero, la pobre? ¿Qué tendrá que ver nadie?…

No es Herrera el único que ha encontrado en Pradera ese deje tontuno. Iván Espinosa de los Monteros ya lo vio venir también, después de un cruce de acusaciones por Twitter con el célebre protagonista:

Ok Boomer, te lo tengo que decir: eres tonto. Y además reincidente. Pero no pa’ un rato, no: pa’ siempre!

Nunca en mi vida he ido ni a los maristas ni a ningún colegio religioso.

Y ahora, si tienes huevos tú (y photoshop) publica esas notas inventadas. O dáselas a Lo País🤣 https://t.co/AF5xrQ6vAS

— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 18, 2020