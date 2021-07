Ana Morgade insulta a Toni Cantó y después se descubre con una estúpida respuesta

Ana Morgade es una de esas humoristas españolas que no hacen risa a la gente pero ahí se mantienen, tratando de hacer el chiste de su vida o, por qué no, pidiendo paso en alguna polémica para ganar popularidad.

Y esto último es en lo que se ha visto envuelta la ex de laSexta, entrando como un elefante en una cacharrería para insultar a Toni Cantó por su nuevo puesto de trabajo. La humorista bastante floja insultó gravemente al del PP de Madrid, sumándose a una ola de ataques al ex de Ciudadanos, por decir hace años (2016) que no puede trabajar como actor en Cataluña por no saber el idioma regional:

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh — ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021

«¿Podéis citarme un solo colegio público?»

Pues bien, este domingo 4 de julio de 2021 se descolgó el periodista Antonio Naranjo a través de Twitter con una pregunta de lo más interesante dirigida a estos personajes de la farándula atacantes de Cantó; Dani Rovira, Anabel Alonso y la propia Morgade. La última contestó con una estupidez tan supina que en apenas unos minutos se convirtió ya este lunes 5 de julio en tendencia en la mencionada red social:

Te contesto encantada: si mis peques tienen la oportunidad de aprender varios idiomas y practicarlos en la calle a diario, jamás sería tan necia como para negárselo. El saber no ocupa lugar, y aprender catalán no ha mellado mi castellano, fíjate. PETONS MOLT FORTS. 😘 https://t.co/zvm2VsF25P — ana morgade (@ana_morgade) July 5, 2021

Un debate en el que además entró Esperanza Aguirre también a través de Twitter, apuntalando la pregunta de Naranjo:

Ni privado — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) July 4, 2021

Cantó encaja los golpes… ¿Lo hará Morgade?

Toni Cantó ha demostrado que tiene habilidad para moverse entre partidos y cintura para encajar golpes. Fíjense si no la manera en la que se ha desempeñado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, contra él, y la respuesta del ex de Ciudadanos:

Por supuesto, ya en un tono más ‘macarruzo’ se situó el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, que además no dudó en llamar «mierda» reiteradamente al político valenciano a cuenta de lo de la Oficina del Español.

O acusar a Cantó de que iba a estar, con perdón, «rascándose los huevos a 2 manos».

Para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Cantó Toni va a cobrar 75000€ por rascarse los huevos a 2 manos.

— Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

Ah. Y esto que suena fuerte es español de Valladolid. Del más puro y duro Castellano. Del que se entiende clarito. A ver si lo protege desde el chiringuito que le han creado. https://t.co/fN41PbmySU

— Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

Buenos días. Veo a muchos de los que jalean a Casado cuando llama felón al Presidente del Gobierno, muy ofendiditos con que se llame mierda a un mierda. La ley del embudo de la derecha patria. En lo que a mi respecta pierden el tiempo.

— Oscar Puente (@oscar_puente_) July 2, 2021

Ante toda esa colección de ataques, el ex de Ciudadanos demostró una capacidad encomiable no solo para encajar los mismos, sino además para saber reírse de los mismos subiendo a Twitter una foto más que descacharrante:

😂😂😂

De toda la crítica que he recibido estos días y que espero responder con trabajo, me quedo con esta: pic.twitter.com/OXwvVKseM2

— Toni Cantó (@Tonicanto1) July 2, 2021

¿Tendrá también Ana Morgade la capacidad en encajar sus golpes?