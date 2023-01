El Rubius zurra a laSexta por entrometerse en su vida privada: «Me pueden comer los huevos»

Ha dicho basta.

El reconocido streamer hispano-noruego, Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, se ha cansado de que laSexta se inmiscuya en su vida personal y ha cargado duramente contra el canal de Antonio García Ferreras por intentar subir su audiencia tratando el tema de su intimidad.

El youtuber, que suele realizar vídeos de entretenimiento, basados en gameplays, sketches, parodias, montajes y videoblogs, esta vez ha cambiado un poco el tipo de programa y sin ninguna duda, ha atacado al canal de San Sebastián de los Reyes, a los que les dice que le puede «comer los huevos»:

Y es que laSexta había usado una conversación que sostuvo la celebridad de internet junto a ElXokas y Spreen, en las que comentó que cuando era más joven estaba muy obsesionado por la banda Tokyo Hotel y que se enamoraba de «todas las emo y todos los emo», y que cuando descubrió que el cantante del grupo alemán era un chico, le empezó a gustar más.

«¿Te gustan los emos y las emos? ¿Los dos? ¿Eres bisexual?», le pregunta Spreen. A lo que El Rubius responde con contundencia: «Sí, me gustan los dos. ¿Algún problema? Yo soy bisexual». Pese a este intercambio, el streamer no aclaró si hablaba en serio o no.

De esta forma, El Rubius, uno de los creadores de contenido más importante de habla hispana, ha dicho basta a las especulaciones e informaciones sobre su vida privada.

Pero este no es el primer encontronazo que ha tenido El Rubius con la izquierda o sus terminales mediáticas. De hecho, fue puesto en la diana por su decisión de mudarse a Andorra por la presión fiscal a la que era sujeto por parte del Estado.

Luego de varias semanas de ataques por parte de la mal llamada ‘progesía’ ‘El Rubius’, optó por enviar una carta abierta, algo que sorprendió porque no optó por el medio audiovisual que tanta fama y prestigio le ha otorgado.

En una misiva larga y sosegada, este ‘influencer’, con millones de suscriptores y de seguidores, responde a la tropa de Pablo Iglesias por ponerle en el punto de mira y acusarle de ser un insolidario fiscal.

‘El Rubius’ ha madurado mucho la cuestión antes de lanzarse a poner negro sobre blanco los motivos por los que se va de España y, de paso, explicarle a los ‘boots’ socialcomunistas que no pueden quedarse con meros titulares de prensa o lo que alguien diga en Twitter.

Esta es la carta íntegra del ‘youtuber’:

En un principio no iba a pronunciarme sobre este tema. Tenía pensado quedarme callado y seguir viviendo mi vida. Mucha gente cercana a mí también me ha recomendado permanecer en silencio y esperar a que se calme un poco la marea. Otros me han aconsejado dar una respuesta oficial, contratando a un asesor de comunicación y enviársela a los medios. Pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. Al final, de lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo. Me hubiera encantado hacer un vídeo pero ahora mismo me es imposible ya que no tengo a mi disposición ni mi ordenador de trabajo ni la cámara. Además he sentido la necesidad de escribir una respuesta basada en la reflexión y la calma, y hablándolo con mi gente más cercana.

Lo único que os pido es que leáis este escrito hasta el final, y que no os quedéis en la mera superficie leyendo solo esos titulares llamativos que sacarán los medios de comunicación a posteriori.