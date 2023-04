Irene Montero incendia las redes por el ‘detalle’ que todos cazan en su foto con Pablo Iglesias

Se dice popularmente que las armas las armas las carga el diablo.

Pues igualmente se puede aplicar el mismo aserto en relación a las redes sociales.

Irene Montero subió en la tarde del 8 de abril de 2023 una imagen a Instagram con Pablo Iglesias.

En la foto, el fundador de Unidas Podemos estaba tocando la guitarra y la ministra de Igualdad adoptaba una pose contemplativa y la mar de risueña.

Sin embargo, las redes comenzaron a hacerse eco de la instantánea, pero no por el hecho de ver aparecer a ambos juntos después de todos los dimes y diretes sobre si habían roto o no como pareja.

Curiosamente, a los internautas les llamó la atención un ‘detalle’ que aparecía disimuladadamente en la parte de la izquierda, casi abajo la esquina.

Tanto es así que otras redes como Twitter empezaron a poner también en circulación la foto y no fueron pocos los usuarios los que optaron por ir a contrastar al perfil de Irene Montero en Instagram para comprobar que no era un fake, que lo que estaba rulando como la pólvora no era un añadido de algún tuitero creativo.

Esa ‘cosa blanca’ que aparecía en la imagen provocó que la ministra se convirtiera en tendencia y que, de remate, se recordase una vieja acusación que el cofundador de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, vertió sobre Albert Rivera, líder de Ciudadanos:

Pensaba que era un fake pero lo acabo de capturar. El azucarillo vaciao encima de la mesa, pero sospecho que no habrá chistes como los que se hacían infundadamente sobre Rivera. pic.twitter.com/wCiVCJslmk — Ignatius J. Reilly 🇺🇦🌻 (@erlik) April 8, 2023

Decidme que es un brillo en la mesa… pic.twitter.com/UH4SPK7E3r — Pablo (╯°□°)╯︵ soʇᴉǝx∀ – Z (@DelRojerioMeFio) April 8, 2023

La delgada línea del progresismo español — Mau Marramiau (@MaudelaIsla) April 8, 2023

Hola @IreneMontero, he hecho estas capturas directamente de tu instagram. ¿Es eso lo que creo que es? pic.twitter.com/R7uLPqUhs8 — 𝑪é𝒔𝒂𝒓 𝑨. 𝑨𝒍𝒗𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑪𝒂𝒏𝒐🇪🇸👮🏻‍♂️ (@CesarAlvCa) April 8, 2023

Parece que no iba desencaminado pic.twitter.com/yGyGxe5ef0 — Eurico Campano (@euricocampano) April 8, 2023