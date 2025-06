¡Vaya pifia! Óscar Puente tiene una segunda cuenta en redes para alabarse pero se equivoca de perfil

¡Vaya pillada!

El ministro Óscar Puente, que aún sigue de baja por paternidad, parece tener demasiado tiempo libre.

Tanto que le da para tener dos cuentas en la red social X, la principal y una secundaria que utiliza para enviar mensajes al primer perfil. Todos ellos, por supuesto, bien cargaditos de elogios.

El problema es que en uno de esos mensajes que tenía que haber escrito desde la segunda cuentaa, lo hizo en la principal.

El titular de Transportes del Gobierno Sánchez borró el mensaje, pero todo el mundo se dio cuenta de la estratagema:

Y aún pillado de hoz y coz con la cuenta secundaria, el propio Puente busca excusas surrealistas:

No Unai, corazón. Me sabe mal fastidiarte el pedazo de exclusiva. Una usuaria me manda ese mensaje y se lo reenvío al Director General de Carreteras. No tengo precaución y al quedar en el porta lo meto por error en el mensaje que he colgado sobre Béjar. Con una cuenta me sobra y… https://t.co/5Ez1m1aX3F pic.twitter.com/RVM6d1EnET

— Oscar Puente (@oscar_puente_) June 25, 2025