El padre de Pedro Sánchez, culpable de que una empleada de Playbol casi pierda la mano

No cesan los escándalos del padre del Presidente.

El padre de Pedro Sánchez fue multado en 2017 por “poner en riesgo grave la integridad física de los trabajadores”.

Pedro Sánchez Fernández fue declarado por parte de la Inspección de Trabajo, como responsable de comprometer la seguridad de una empleada de la fábrica de plásticos Playbol que estuvo cerca de perder una mano en un accidente durante la jornada laboral que le ha dejado una incapacidad permanente total cualificada como secuela.

De acuerdo a la información que publica ElDebate, Sánchez Fernández no pagó la multa y además, demandó a la empleada de la fábrica. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sancionado en su contra, al ratificar la condena y le ha obligado a pagar las costas.

El periodista Alejandro Entrambasaguas, detalla los hechos que terminaron en la condena del padre del presidente de Gobierno por el percance que sufrió la trabajadora que tenía 13 años en la compañía y que contaba con la categoría de peón y operaria de corte.

“El accidente laboral se produjo el 11 de noviembre de 2015. Ese día, una empleada de la fábrica de plásticos de Pedro Sánchez Fernández, que se encargaba de supervisar el corte de bolsas y embalajes, estuvo a punto de perder una mano. Eran las cuatro de la tarde cuando se percató de que una cortadora térmica se había quedado atascada. Se subió a una banqueta y, posteriormente, introdujo su mano derecha en el interior del aparato industrial para desencajar la avería. De pronto, la máquina le atrapó el brazo y su mano quedó encajada en un rodillo. Empezó a gritar y sus compañeros la socorrieron a toda prisa”.

Luego del accidente, la investigación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid encontró que había irregularidades con la máquina que había provocado el incidente.

De acuerdo al ente, la cortadora térmica no contaba con los certificados y sistemas de seguridad establecidos. Y señalan que, la máquina, un modelo Arvor 1490 GGL adquirido por Playbol en 1991, es “un equipo de trabajo inseguro, sin resguardos y que carecía de mecanismos de seguridad”.

Las pesquisas concluyeron que el padre de Pedro Sánchez “puso en riesgo la integridad física de los trabajadores” debido a la falta de formación riesgos laborales a sus empleados y peor aún, que intentó ajustar a la normativa de la cortadora térmica más de siete meses después de los hechos.

Sin embargo, el patético papel de Sánchez Fernández no quedó ahí. Los investigadores señalan que no conforme con los artículos 12. 16.b) y 12.8 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, que le señalan como responsable de comprometer la seguridad de los empleados, empleó la justicia como una herramienta para no pagar la multa al demandar a la trabajadora que sufrió el accidente.

Sin embargo, la jugada no le salió bien. El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid al analizar los hechos, falló en contra del padre del también Secretario General del PSOE.