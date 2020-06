El ex líder de Barón Rojo acribilla a las referencias mediáticas de la izquierda: «Batracio Escolar dirige El Diarreo.es»

El ex líder de Barón Rojo la toma con eldiario.es: «Batracio Escolar dirige El Diarreo.es»

El ex miembro de la mítica banda de rock española, José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa, sigue repartiendo a diestro, siniestro…y la izquierda.

Esta vez le ha tocado el turno a Ignacio Escolar y a su digital, eldiario.es, por marcarse una nota titulada ‘Los desertores del rock‘ y que firma Montero González.

En esa publicación, los de Escolar acusan a Sherpa por haber cambiado «el bajo por la cacerola«, por su reciente apoyo a las manifestaciones espontáneas de protesta contra la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Eldiario.es dice sin pestañear que «la falta de cultura de raíz política que planea sobre nuestro país trae consigo estas y otras muchas equivocaciones. […] Pero Sherpa, al igual que le sucede a mucha gente, no entra en matices y prefiere cambiar el bajo eléctrico por la cacerola vacía, pensando que el sistema económico que defienden los Cayetanos se la va a llenar», en una clara referencia a su apoyo a quienes han protagonizado este tipo de protestas.

En resumidas cuentas, Sherpa saltó a las redes sociales para que le hicieran ‘casito’ y al final se lo hicieron

Sherpa no se esconde y responde

«Queridos tuiteros, hoy nos vamos a deleitar con el sabroso artículo titulado ‘Los desertores del rock’. Excretado en forma de planfletillo por un percebe/becario del famoso El diarreo.es, famoso periódico digital», comienza el bajista.

Entonces da comienzo a un hilo donde deja tiritando al director de la publicación, Ignacio Escolar: «Dirigido por el también famoso periodista/rana más conocido como Batracio Escolar».

Sherpa le deja las cosas claras al autor del artículo: «Vamos a ver, percebito mío, después de 50 años de carretera y manta y millones de kilómetros en mis huesos haciendo música, he conseguido asegurarme una cacerola llena todos los días para mí y mi familia. Bien es verdad que si me hubiera arrimado al árbol de la izquierda como seguramente has hecho tú habría medrado en lo crematístico y habría alcanzado las más altas cimas de miseria moral».

¡Marchando otra ración de percebeeees! ¡Oído cocinaaa!

