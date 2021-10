Manuel Llamas: «Tenemos una tasa de paro propia de un país tercermundista, España sufre la mayor recesión»

Es fundador y exdirector de Libre Mercado, la sección de economía de Libertad Digital.

Manuel Llamas es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Actual viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid y uno de los referentes liberales de mayor prestigio en España.

Este 11 de octubre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, para analizar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2022 del Gobierno PSOE-Podemos.

Explica Llamas que este Proyecto de Ley se resume en más gasto público, mayor déficit, incremento de deuda, más impuestos, aumento de descuadre fiscal y más desconfianza a los inversores.

Apunta que las cuentas publicas van a constituir «un lastre» para el crecimiento de la economía española. «Son unas cuentas irreales, las previsiones del Gobierno nunca se cumplen», señala.

A este respecto afirma el experto que España ha sufrido la mayor recesión económica del mundo desarrollado con una caída histórica superior al 10% del PIB en 2020 y con la deuda pública más alta del último siglo.

Suponen estos Presupuestos un «agujero» en las cuentas públicas superior al 10%, con una tasa de paro desproporcionada y «propia de un país tercermundista».

El Gobierno estimaba para este año un crecimiento superior al 9%, pero la realidad es que el crecimiento del PIB se sitúa por debajo del 5%, la mitad de lo que pronosticó.

En definitiva, los presupuestos se resumen -comenta Manuel- en más gasto público que se va a traducir en impuestos.

«Sánchez lo ha fiado todo a la recepción de fondos que no están llegando ni en el ritmo y volumen anunciado, esos fondos están sujetos a reformas que brillan por su ausencia. Si no se cumplen, los países ricos reclamaran su devolución si no se ejecutan de la forma debida», concluye el economista.

Sobre la recuperación económica que está liderando Madrid, creciendo a un ritmo del 32% interanual -casi el doble que la media nacional- indica el experto que se debe a la política «amigable» con las empresas y con el contribuyente. Lo que acaba generando riqueza y bienestar.