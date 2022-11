La mujer de Sánchez hasta en la sopa: Begoña Gómez muestra el Plan España 2050 del Gobierno en un acto público

Hasta en la sopa.

Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, continúa ganando protagonismo en los proyectos del Gobierno y, por tanto, sigue en el ojo del huracán. Si bien la veíamos hace poco en África, en la comitiva de Sánchez, pero sin saber porqué estaba allí, la hemos vuelto a ver en un acto público, esta vez, presentando el Plan España 2050 del socialista, el cual, asegura Gómez, representa “lo que España quiere ser de mayor”.

Durante este acto, la mujer de Sánchez ha asegurado que “hay que ayudar más a las pymes” y que, a su vez, “las empresas tienen que ser capaces de trabajar con equipos más diversos, en género, en edad o en raza” porque la discriminación por cuestiones de edad “es uno de los temas principales del plan 2050”. Pero, ¿qué es este proyecto?

El Plan España 2050 vio la luz en mayo de 2021 de la mano de Sánchez y gira en torno a nueve desafíos principales como reducir la pobreza, ser una sociedad sostenible o conquistar la vanguardia de la educación. Este plan critica el consumo de carne en España por ser “superior al recomendable”. Recordarán las polémicas declaraciones del ministro Garzón invitando a los españoles a comer menos carne y la sorprendente respuesta de Sánchez asegurando que “un chuletón al punto, es imbatible”.

Begoña Gómez en Kenia

Pedro Sánchez viajó a Kenia con una comitiva de 68 personas para una visita de unas 36 horas. 33 personas de la delegación, 11 de avanzada, 12 miembros de prensa, 11 empresarios y, como no, su mujer, Begoña Gómez.

Pero, ¿qué ha hecho Begoña en este viaje, aparte de acompañar a su marido a cenas y ponerse en las fotos? Pues no lo sabemos, porque Moncloa se niega a hacer pública su agenda y solo da a conocer la actividad oficial de Sánchez.

OKDiario desvela que el Palacio de La Moncloa zanja esta cuestión alegando que Begoña Gómez «viaja con el presidente, pero no existe agenda porque no ha sido elegida por el pueblo y, por tanto, no es representante oficial». Lo que sí reconocen desde la sede gubernamental, es que es posible que Begoña realice «actividades al margen del presidente».

Cabe recordar que en junio de 2022, la cónyuge del mandatario socialcomunista puso fin a su etapa al frente del África Center en el Instituto de Empresa, cargo que le permitió tener muchas relaciones y contactos en el continente africano.

Los enchufes de Begoña

En el programa La Segunda Dosis emitido el pasado miércoles 21 de septiembre de 2022, aparece el director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, quien desveló que Begoña Gómez, simplemente por ser la mujer de Pedro Sánchez, ha conseguido multitud de logros, pero no por méritos propios, sino que tiene lo que tiene porque se lo han regalado.

«Me parece de una obscenidad esto. Una persona sin titulación universitaria enchufada en la Universidad Complutense, con rango de cátedra y con rango de másteres».

Acto seguido, Cuesta se ríe de la situación, comenta que Begoña Gómez obliga a los estudiantes tener un título universitario para poder acceder al máster, pero la primera que no lo tiene es ella. «Parece que se está riendo de nosotros, ¿es un chiste malo?», afirma.

El caso es que si esto mismo lo hiciera cualquier otro político, aparecería en todos los medios de comunicación. Cuesta comenta además que Begoña Gómez va a alardeando por LinkedIn que puede impartir cualquier materia, «incluido el mundo rural. Tiene pensado pisar el mundo rural cuando lo asfalten, porque no la veo yo como una experta del campo», aclara el periodista.