El tema Vinícius se va de madre con Siro López de por medio: «Nazis», «alcóholicos», «politoxicómanos»…

Probablemente estemos hablando de una bronca sin precedentes.

Si bien han habido, y seguirán habiendo, discusiones entre periodistas/comunicadores por opiniones distintas, lo ocurrido el pasado martes 7 de febrero traspasa cualquier barrera y se puede denominar ya como una auténtica guerrilla.

Y es entre Iñaki Angulo, el youtuber más grande en la comunicación del Real Madrid y que se enfrentó a Josep Pedrerol, y Dani Senabre, periodista culé que podemos escuchar en varios medios como COPE, TV3, etc.

El inicio de la bronca

El inicio de todo este lío empezó en el canal de Twitch de Siro López el pasado lunes 6 de febrero. En el programa ‘el VAR de Siro’, que se emite por stream y por la cadena de televisión 7NN de manera simultánea se estaba hablando del tema del momento en el ámbito deportivo: Vinícius Jr.

En el mismo, Senabre relató estar a favor de los Raíllo, Maffeo y compañía, además de decir que Vinícius provoca. Fue entonces cuando Siro, el conductor del programa, dio entrada a Iñaki Angulo.

«Mira gilipollas, te van a dar por culo a ti y a toda tu familia».

Angulo, madridista y ‘defensor’ del futbolista brasileño, entró aclarando estar totalmente en contra de lo que decía Senabre. Fue entonces cuando, con piques de por medio, Angulo le preguntó a Senabre por su programa de TV3 (en el que estuvo muy poco tiempo porque no funcionaba) y el catalán respondió: «Mira gilipollas. Se acaba aquí, te van a dar por culo a ti y a toda tu familia».

Parece que @danisenabre no responde bien ni a la mínima provocación. Pero luego esta gentuza blandengue quiere matar a Vinicius por rebelarse contra la cacería que ellos mismos instigan. https://t.co/Osb5iSou1O pic.twitter.com/ZqQV06dD4X — Frankroostirador (@eskroti17) February 6, 2023

«Nazis, alcohólicos, politoxicómanos»

Después de estos insultos hacia Angulo, Senabre cortó la conexión y se fue del programa. Pero la cosa no acabó ahí. Dani Senabre al día siguiente, es decir el pasado martes 7 de febrero, puso unos tuits atacando duramente a Iñaki Angulo por lo ocurrido en ‘El VAR de Siro’:

«Voy a @elvardesiro porque me lo pidió mi amigo @sirolopez y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario ni necesito el dinero ni desde luego aguantar a nazis alcohólicos politoxicómanos como el psicópata de @inakiangulo». «Un auténtico payaso del que ya me avisó toda la profesión (periodistas y youtubers) y que, oh qué casualidad, hoy estrena canal de twitch y necesitaba aprovecharse del revuelo de los demás para que le hagan casito». «Me informan desde el programa que comportamientos tóxicos como el suyo son intolerables y que no va a seguir. Ya está llorando por las esquinas. Todo son risas y padreadas hasta que te das cuenta de la realidad».

Voy a @elvardesiro porque me lo pidió mi amigo @sirolopez y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario ni necesito el dinero ni desde luego aguantar a nazis alcohólicos politoxicómanos como el psicópata de @inakiangulo. — Dani Senabre (@danisenabre) February 7, 2023

Iñaki Angulo responde a los tuits de Dani Senabre

Ante esto, Iñaki Angulo dedicó varios tuits en respuesta a Senabre y atacando a Siro López por echarle del programa cuando había sido el otro quien le había insultado:

«De estos tuits de Senabre sólo puedo decir que la secuencia ha sido: 1. No me lo creo al leerlo en el chat 2. Me da la risa por ver qué está tan zumbado. 3. Tengo una pena tremenda por él. Tiene que ser una persona con muchos problemas. Que lo ayuden por favor”, respondió Angulo.

De estos tuits de Senabre sólo puedo decir que la secuencia ha sido: 1. No me lo creo al leerlo en el chat

2. Me da la risa por ver qué está tan zumbado.

3. Tengo una pena tremenda por él. Tiene que ser una persona con muchos problemas. Que lo ayuden por favor. *Resubo po error pic.twitter.com/mqeP7U3kqd — IAM TÓXICO (@inakiangulo) February 7, 2023

Luego reconoció que no va seguir con Siro López porque el periodista ya no quiere contar con él:

“Siro me acaba de decir que ayer soy yo el que provoca, que hoy he utilizado todo esto para mí beneficio. Yo fuera y sigue Senabre. Se me ha llamado «payaso», «gilipollas», «nazi», «politoxicómano» y «psicópata» y se ha mentado a «mi familia». Te entiendo hermano @vinijr».

Siro me acaba de decir que ayer soy yo el que provoca, que hoy he utilizado todo esto para mí beneficio. Yo fuera y sigue Senabre. Se me ha llamado "payaso", "gilipollas", "nazi", "politoxicómano" y "psicópata" y se ha mentado a "mi familia". Te entiendo hermano @vinijr — IAM TÓXICO (@inakiangulo) February 7, 2023

El hijo de Siro López responde a Iñaki Angulo

Posteriormente a los tuits de Senabre y las respuestas de Angulo, en el Twitch de Siro López, donde comenzó todo, no se habló de otra cosa. El periodista gallego, que se cagó en «la puta madre» de un miembro del chat por llamarle «vendido», habló el hijo de Siro López para defender a su padre:

“Angulo está obsesionado por los números, si con todo lo que ha pasado le han visto 1.200 personas en Twitch, con todo lo que ha pasado, le verían 400. Acusan a mi padre de vendido, ¿qué creéis, que comemos piedras? Mañana mi padre deja la Cope y vivimos igual. La gente es tonta. Iñaki es tonto y sólo busca polémica. La gente sabe cómo es Iñaki cuando no están las cámaras. Sabemos cómo es, pero pensamos que se iba a controlar, que iba a estar más tranquilo. Para mi padre, venderse era tirar a Dani Senabre y quedarse con Iñaki Angulo, que te da más números. Senabre, qué le da a mi padre”. ha acabado para defender la decisión de Siro López de mantener a Senabre y contar más con Iñaki Angulo.

Por ello, Angulo atacó también al hijo de Siro López. «Madre mía el hijo de Siro López. ¿Este qué sabe hacer?» o «Lo del hijo de Siro López, que no conocía ni de su existencia. Tremendo.»

Lo de hijo de Siro López, que no conocía ni de su existencia. Tremendo. https://t.co/ENztHIkNAi — IAM TÓXICO (@inakiangulo) February 7, 2023

Veremos cómo acaba esta guerrilla… pero no pinta nada bien.