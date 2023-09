Díaz Ayuso se revuelve contra el insolente esbirro de Pablo Iglesias que la acosa: «¿Vas a seguir así toda la vida…?»

Hay un tipo, periodista bufón (hace años formó parte del célebre ‘Aquí hay tomate’), que ahora se dedica, como esbirro de Pablo Iglesias en esa suerte de canal fake llamado RED, a hacer de hooligan político de izquierda radical pero con pase de prensa. Willy Veleta, bastante circense desde el nombre de estrella estrellada, va de periodista y cámara a la vez, así que imagínense el cuadro.

Este 26 de septiembre de 2023 estaba en la zona de medios acreditados en el Congreso de los Diputados por la sesión de investidura a Feijóo, y allí fue soltando sus bobadas a todo el que pasaba, principalmente al PP. Y cuando pasó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, trató de intimidarla sacándole un viejo ataque de los mediocres Lobato y Mónica García de la Asamblea. Las residencias y el COVID.

Esta vez, Ayuso, hartísima del acoso, se revolvió ante la pregunta:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que estaba emplazando a todos los reporteros al final de la sesión de investidura, se volteó entonces contra la infame pregunta:

«¿Vas a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna o cómo lo van a hacer? ¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria y que sus familias no tendrían que haber ido a hospitales. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga ‘que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he ido a las residencias de ancianos y he dicho ‘muéranse’? ¡Es mentira! Están retorciendo políticamente el dolor de las víctimas!»