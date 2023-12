No es el día de los inocentes: Rubén Sánchez (Facua) le mete un ‘zasca’ tremendo a Mónica García

Para ver y no creer.

El secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez ha atizado a la ministra de Sanidad, Mónica García por su último dislate en las redes.

La política de Más Madrid, no ha perdido su hábito de cometer pifias en las redes sociales, y la última ha sido tal que el Sánchez ha tenido que retratarla.

La última acción de la también conocida como MeMa en tono despectivo por sus disparates así como por su énfasis en señalar que es médica y madre, ha sido emprenderla contra los vapeadores para proteger a todos los españoles.

De esta forma, ha tomado X, la antigua Twitter para desatar su lucha, al señalar que estos cigarrillos electrónicos han sido consumidos por hasta un 25% de los estudiantes de 12 a 13 años. Ante esto, ha llamado a establecer una regulación para evitar que los menores de edad puedan consumir estos dispositivos.

“El 25% de estudiantes de 12 a 13 años ha consumido alguna vez cigarrillos electrónicos y el 8,5% tabaco. Los vapeadores tienen apariencia de juguetes y sabores dulces, pero son perjudiciales y la antesala del tabaquismo. Vamos a regularlos”.

El 25% de estudiantes de 12 a 13 años ha consumido alguna vez cigarrillos electrónicos y el 8,5% tabaco. Los vapeadores tienen apariencia de juguetes y sabores dulces, pero son perjudiciales y la antesala del tabaquismo. Vamos a regularlos. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) December 28, 2023

A la ahora ministra, se le ha pasado un pequeño detalle, y es que la venta de estos dispositivos está regulado desde hace casi 20 años y en ella se establece su prohibición de que los menores de edad puedan comprarlos.

Esto no ha pasado desapercibido para Sánchez que ha retratado a la de Más Madrid al señalarle este hecho, citando la regulación existente.

“Ministra @Monica_Garcia_G, la venta de vapeadores a menores lleva 18 años prohibida en toda España. Artículo 3.2 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo”.

Ministra @Monica_Garcia_G, la venta de vapeadores a menores lleva 18 años prohibida en toda España. Artículo 3.2 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo. https://t.co/lxFxWT4ufq — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) December 29, 2023

Si el dato que ofrece la ministra es cierto, entonces debe hacer énfasis en hacer cumplir la normativa y no hacer una nueva para vender que está haciendo algo en contra de este problema.

Los zascas de Ayuso a Mónica García

La ahora ministra de Sanidad era una ‘víctima’ habitual de la presidenta de la Comunidad de Madrid en los plenos del Parlamento de la región.

Y es que a cada ataque de la de Más Madrid, venía una réplica impecable de la popular que dejaba sin argumentos a García.

De los últimos fue cuando Mónica García, alias Mema, intentó atacar a Ayuso con el «episodio de la fruta» en la sesión de investidura del presidente Pedro Sánchez y se lió la buena:

«Ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del Gobierno, que fue un insulto a todos los españoles. No sé si a ustedes les gusta la fruta, pero sí sé que les gusta meter la mano en la caja de los madrileños».

Fue ahí donde entró el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, a llamar al orden a la portavoz de Más Madrid: «Cuando se hacen afirmaciones de extrema gravedad yo estoy obligado… Tengo que ser consecuente y señoría, usted ha dicho ‘una mordida a su hermano’, y además ha dicho ‘les gusta meter la mano en la caja’. Así que yo no puedo quitarlo del diario de sesiones pero sí pedirle a la señora García que lo retire, no tiene la palabra. Como no lo retira, le llamo al orden por primera vez». Colosal Ossorio.

Y llegó el turno de réplica a Ayuso:

«La verdad es que para ser un día tan alegre y multicolor para la izquierda, cualquiera lo diría, se les ve nerviosos… Es un día grande para España, vamos a ver cómo personas que han cometido grandes delitos van a irse a su casa amnistiados».

La popular ya había avisado que la razón de la frase fue porque el socialista atacó a su familia desde el estrado y ella «no traga» con cualquier cosa que haga Sánchez.