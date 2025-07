Dos policías desvelan a Rojo cómo controlar la inmigración ilegal: “Se puede solucionar en un año”

Ricardo Ferris y Xavi Martínez protagonizan la nueva edición de Tiempo de Hablar.

Alfonso Rojo entrevista a dos expolicías señalados y apartados por sus posturas críticas con la dirección y el uso político de la Policía.

El caso de Ferris es especialmente vergonzoso, porque se enfrenta a una pena de tres años por un presunto delito de odio por relacionar la inmigración ilegal descontrolada con el aumento de la delincuencia en una ponencia que se volvió viral.

Por su parte, Martínez se apartó del Cuerpo al sentir que servían a los políticos y no a los ciudadanos. En su conversación en el plató de PERIODISTA DIGITAL han dejado una gran cantidad de frases y reflexiones interesantes:

“Susana Gisbert es una fiscal proodio: en 2017 fue candidata por Podemos-Compromís”

“Me llevaron a juicio por relacionar la delincuencia con la inmigración ilegal”

“El disparo de la delincuencia más violento está relacionado con la inmigración ilegal descontrolada”

“Al poner en la balanza

“Aquel que intenta destapar la realidad, la verdad, es señalado, separado y juzgado”

“Cuando la mediocridad entra por la puerta, la excelencia sale por la ventana”

“En 8 años, las violaciones se han multiplicado por 5: Se violan una media de 15 mujeres al día”

“El mando operativo de la policía no defiende al ciudadano sino al político de turno”

“En Ferraz y Alcalá se han visto actuaciones que no son profesionales”

“Muchos policías se han dado de baja después de ver las actuaciones en Ferraz”

“La UIP y en determinadas unidades tienen jefes que están más pendientes de su ascenso que servir al ciudadano”

“España solo se recuperará cuando toquemos fondo: todavía estamos cómodos”

“Tanto en ciudades como en áreas rurales han visto como la delincuencia crece”

“La inmigración descontrolada se puede controlar en un año, pero hace falta voluntad política.

“Hay mucha gente beneficiándose de chiringuitos y paguitas, eso son votos”

“El político español actualmente entra en la política para hacerse rica”

“El problema es que los delincuentes están en el propio gobierno, incluyendo el ministerio del interior”

“España es ya un narcoestado: somos el primer país productor de cannabis en Europa”

“La corrupción es la punta del iceberg, no sabemos lo que hay debajo”

“Se ha normalizado que el narcotráfico mate a guardias civiles”