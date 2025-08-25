El Gobierno de Aragón denuncia al mamarracho Toni Albà por celebrar la muerte de Javier Lambán

Tonto y mala persona.

Miserable por los cuatro costados.

La controversia vuelve a perseguir al mamarracho Toni Albà.

El actor y humorista catalán se encuentra en el punto de mira tras una denuncia interpuesta por el Gobierno de Aragón ante la Fiscalía por un mensaje que publicó en la red social X el pasado 15 de agosto de 2025, en el que celebraba de forma implícita el fallecimiento del expresidente aragonés Javier Lambán.

El ejecutivo autonómico, presidido por Javier Azcón, considera que las palabras del intérprete pueden constituir un delito de injurias y otro de incitación al odio, según ha trasladado oficialmente a las autoridades judiciales este 25 de agosto.

El mensaje que desató la polémica

El comentario que ha llevado a Albà ante la justicia fue una respuesta a una publicación del medio El Nacional.cat sobre el fallecimiento de Lambán. En su mensaje, el actor escribió: «No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción». La expresión «hijo de la gran Ñ» es un término despectivo utilizado habitualmente en círculos independentistas catalanes para referirse a personas consideradas especialmente españolistas.

La denuncia presentada por el Gobierno aragonés solicita que la Fiscalía «practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar». El escrito argumenta que el actor ha podido incurrir en un delito de injurias, ya que su mensaje constituye «una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente».

Además, el ejecutivo regional considera que las palabras de Albà también podrían configurar un delito de odio porque «incita directamente a la hostilidad» y supone un menosprecio hacia una persona «por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española».

Un historial de polémicas

Este no es el primer enfrentamiento judicial de Toni Albà con las autoridades españolas. El actor barcelonés, conocido por su militancia independentista y su participación en diversos programas televisivos catalanes, ha protagonizado múltiples controversias a lo largo de su carrera.

En 2019, Albà fue duramente criticado por un tuit en el que, de forma implícita, comparaba a la entonces líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, con una prostituta. El revuelo mediático fue tal que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se vio obligada a emitir un comunicado público para distanciarse del actor. Albà posteriormente pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho: desde entonces no ha vuelto a colaborar con los medios públicos catalanes.

Un año después, en 2020, el humorista se enfrentó a un juicio por un delito de injurias relacionado con sus comentarios contra la Guardia Civil y la Policía Nacional durante los sucesos del referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, en esta ocasión fue absuelto. El tribunal consideró que, aunque sus palabras eran «ofensivas e hirientes», estaban amparadas por la libertad de expresión.

Implicaciones legales y políticas

La nueva denuncia contra Albà llega en un momento especialmente delicado para el panorama político español, donde las tensiones territoriales siguen siendo una constante. El caso pone de relieve los límites de la libertad de expresión en las redes sociales y plantea interrogantes sobre hasta dónde pueden llegar los comentarios públicos sin cruzar la línea de lo legalmente permitido.

Los delitos de injurias e incitación al odio pueden conllevar penas de prisión y multa, además de posibles indemnizaciones por daños morales. En el caso de las injurias, el Código Penal español contempla penas de multa de tres a catorce meses, mientras que los delitos de odio pueden castigarse con prisión de uno a cuatro años.

La figura de Javier Lambán, fallecido recientemente, ha sido históricamente controvertida en los círculos independentistas catalanes debido a sus posiciones claramente españolistas y su defensa de la unidad nacional. El expresidente aragonés mantuvo siempre una línea política firme respecto al nacionalismo catalán, lo que le granjeó tanto admiradores como detractores.

A día de hoy, 25 de agosto de 2024, la Fiscalía deberá decidir si admite a trámite la denuncia y procede a investigar los hechos denunciados. Toni Albà no ha realizado declaraciones públicas sobre esta nueva polémica, manteniendo su perfil habitual en redes sociales sin hacer referencia directa al asunto.

El caso evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla política donde las declaraciones pueden tener consecuencias judiciales inmediatas, especialmente cuando involucran figuras públicas con posiciones políticas marcadas.