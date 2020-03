Top 10 de tuits independentistas catalanes miserables: «Soy español, ¿de qué quieres que te infecte?»

No tienen remedio ni quien se lo ponga. El independentismo catalán ha vuelto a sacar en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus su cara más miserable.

Desde los ultras más acérrimos a la causa del lazo amarillo hasta quienes deberían de tener, y más en estos días, un perfil institucional, han vomitado su odio en Twitter contra el Estado o haciendo chistes tétricos sobre la capital de España y como esta región cumple con ese lema de ‘Madrid al cielo’, expresado por una deleznable Clara Ponsati, que luego tuvo que borrar de su timeline el mensaje.

Tampoco personalidades a las que más les valdría preocuparse por la situación económica de Cataluña como un tal Joan Canadell, miembro de la ANC y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona que no tuvo mejor ocurrencia que colocar este texto, ‘La España vaciada’, sobre un mapa en el que se hacía el conteo de fallecidos por el COVID-19.

Por supuesto, este individuo, viendo como le breaban en redes sociales, tuvo que eliminar el tuit, pero ese texto sigue circulando como la pólvora, que es lo que esta pandilla de impresentables, de sujetos siniestros, no parecen darse cuenta de que aunque traten de escurrir el bulto, en internet siempre queda rastro de sus ‘hazañas’.

Otro que tal baila es el supuesto cómico y presentador Toni Albà, que llegó a arremeter de manera alocada contra el diario catalán El Periódico por, supuestamente, haber usado una foto descontextualizada sobre las aglomeraciones en el transporte público de Barcelona. Pese a que la imagen era cierta, a este elemento le faltó tiempo para amenazar al medio al grito de «hijos de puta, la habéis cagado y lo pagaréis».

TUITS Y CAPTURAS DE LOS DESCEREBRADOS SEPARATISTAS

▶️ #President @QuimTorraiPla a @BBCWorld : “Els experts i científics que ens aconsellen diuen que la millor manera de frenar el #coronavirus és amb confinament domiciliari però el govern espanyol diu que no cal” pic.twitter.com/VD6QXddQlR

Són els del «virus para todos», la seva concepció del federalisme. «¡Antes infectada que rota!». El president @QuimTorraiPla i la presidenta Francina Armengol prioritzen la salut, i fan bé de ser exigents i de dir el que s’ha de fer. D’altres, no se sap… o sí. https://t.co/TzbBwCJMZp

Posant de manera subliminal el virus de color *groc* i el missatge polític de la *unitat* com a resposta, queda ben clar q la premsa espanyola no parla del coronavirus sinó de Catalunya! pic.twitter.com/wUjQQNHWnf

Si jo fos un empresari amb material de protecció pel personal sanitari ja us dic que l’amagaria de la guàrdia civil i el faria arribar directament als hospitals.

Hola FILLS DE PUTA del

PEOR-DICUCHO @elperiodico sereu denunciats per DESINFORMAR amb aquesta fotografia que no és actual i en la que hi surten persones que es troben confinades. L’HEU CAGAT I PAGAREU! https://t.co/FiiqZtNnqU

— TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) March 16, 2020