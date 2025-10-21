Le cae la del pulpo al Ministerio de Vivienda de Sánchez por su indignante vídeo: «¡Psicópatas!»

Indignante.

Que al Gobierno de Pedro Sánchez no le preocupen los problemas reales de los españoles es cada día más palpable.

Claro, están ocupados en lo importante: aferrarse como sea al poder, sin importar cuántas causas judiciales tengan en contra o cuántas pifias cometan.

La última ocurrencia ha sido del Ministerio de Vivienda.

La cartera que debería ocuparse de atender uno de los principales problemas estructurales que afectan a nuestro país no ha tenido una mejor idea que lanzar una campaña bajo el título ¿Cómo imaginas tu futuro?, en la que muestran a tres personas mayores compartiendo piso en el año 2055.

En el spot audiovisual se plantean escenas cotidianas entre compañeros de piso en tono «gracioso», como cuando uno se queja de que su compañero haya dejado los calzoncillos en el baño o de que le hayan comido sus yogures.

La pieza concluye afirmando que en el futuro de cada persona debería haber una casa y asegura que, desde el Ejecutivo, se hace “de todo” para lograrlo con “mejor regulación y mayores ayudas”.

Cabe recordar que el precio de los alquileres en España se ha incrementado, de media, un 10,9 % solo en el último año, y que el precio de venta de la vivienda terminada (tanto nueva como usada) lo ha hecho un 11,89 % en el mismo periodo.

Con la realidad que atravesamos, era de esperar que esta iniciativa cayese muy mal entre quienes no están enchufados al sanchismo.

Los españoles no quieren que el Estado les recuerde lo obvio, sino que garantice los derechos, especialmente cuando el mensaje sugiere un futuro en el que el problema habitacional sigue sin resolverse, mostrando un cinismo político difícil de igualar.

En redes sociales es palpable la indignación de los ciudadanos con esta “solución” del sanchismo al problema de la vivienda.

Putos psicóptas. Habéis destrozado el mercado del alquiler, no construís vivienda social y encima actuáis como si estuvierais en la oposición.

Debe de ser que sabéis que vuestro votante medio es medio subnormal, si no es imposible gastar este nivel de cinismo. — Miquel L. (@miquelLHR) October 20, 2025

¿¿¿El anuncio del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno, en TV??? ¿De verdad?. No se puede tener mayor desfachatez y ser más cara dura. Qué sin vergüenzas. https://t.co/1oUFoT20P1 pic.twitter.com/L0prLfb04K — Ana (@ana2fdez) October 18, 2025

#Vivienda : Qué anuncio en tv más impresentable,

qué campaña más insólita del Ministerio sobre la vivienda, cuando sobran las campañas y faltan acciones y políticas coordinadas por todas las administraciones ante un problema de Estado. https://t.co/w9ES8yOyIR — Odón Elorza 🚲 Activista por la Democracia (@odonelorza2011) October 19, 2025

Ojalá esto lo vea el Ministerio de Vivienda para tomar medidas urgentes y no llegar a este futuro.

Oh wait… https://t.co/Wud7oEznZF — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) October 20, 2025

¿Nadie pensó en la agencia, en la productora y en el ministerio que ridiculizar a la gente joven, que es la principal víctima de la carestía de la vivienda, era una mala idea? https://t.co/Dcnqj6WuU0 — José Luis Antúnez (@jlantunez) October 19, 2025

Esta campaña del Ministerio de Vivienda refleja una situación que era impensable en España ni siquiera como hipótesis antes de que Pedro Sánchez llegase al poder. pic.twitter.com/f5uGfVkFex — Javier (@LegalMalvado) October 19, 2025

Con dos narices.

En TV sale un mensaje del Ministerio de Vivienda que, sin reirse ni nada, dicen que desde el Gobierno están haciendo todo lo posible para que todo el mundo en España tenga una vivienda.

Se burlan en nuestra cara sin pestañear.

Y aún hay imbéciles que aplauden. — Carla o Carolina (@carla65962203) October 19, 2025

Propaganda y burda. Mientras, hunden la oferta, penalizan a los propietarios y blanquean a los okupas. — Daniel Lacalle (@dlacalle) October 20, 2025

