Cayetana hunde a Sánchez a cuenta de Ábalos rescatando sus palabras de 2017

La hemeroteca de Pedro Sánchez siempre tiene un mensaje o una declaración que se adapta a la situación, a la mentira o al escándalo del momento.

La entrada en prisión preventiva de quien fuese su mano derecha, José Luis Ábalos, es una situación inédita en la democracia de España y, por supuesto, el marido de Begoña tiene un tuit que cae como perlas para tumbar el relato de que el diputado del Congreso —ahora en el Grupo Mixto— “no tiene relación con el PSOE ni con su Gobierno”.

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha rescatado una publicación del líder de los socialistas antes de ser presidente, para restregar la corrupción que retrata a Sánchez.

El cariñoso mensaje data de 2017 y es una respuesta a una publicación de Ábalos.

Al ser designado como secretario de Organización, el valenciano escribió en su perfil de la red social X (cuando se llamaba Twitter) para agradecer la confianza depositada en él por el marido de Begoña:

«Será un honor ser el secretario de Organización del PSOE. Gracias, Sánchez Castejón, por la confianza. #SomosLaIzquierda».

La respuesta de Sánchez fue igualmente cariñosa, lo que demuestra el grado de complicidad que compartían:

«Sé que harás un gran trabajo, compañero. Gracias por tanto».

Sé que harás un gran trabajo, compañero. Gracias por tanto. https://t.co/HIxcfQed9X — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 15, 2017

Otro dardo con las palabras del propio Sánchez

Pero Álvarez de Toledo siguió dando bofetadas a Pedro Sánchez al recordar unas declaraciones en una intervención en Nueva Economía Fórum para invitar a la manifestación convocada este domingo por el Partido Popular ante la insostenible situación que atraviesa el país, con una legislatura muerta y un presidente del Gobierno salpicado por la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

«Yo creo en la política decente, amigos y amigas. La política fundada en la ejemplaridad. Y, como secretario general del Partido Socialista, me exijo lo mismo que se exige Antonio Miguel Carmona como socialista: la política debe ir tres pasos por delante de la legalidad. Ser ejemplar no es solo cumplir la ley, sino hacer política desde la moralidad, más autoexigente».