Soto Ivars, sin pelos en la lengua, contra la ultra Ione Belarra a cuenta de Adolfo Suárez: «Forúnculo molesto»

El escritor reivindica la presunción de inocencia y critica a la podemita por intentar destruir la figura del expresidente sin ningún juicio o prueba

Juan Soto Ivars e Ione Belarra
Juan Soto Ivars e Ione Belarra.
Durísimo.

El escritor Juan Soto Ivars se ha convertido en una de las dianas predilectas de la ultraizquierda, que se ha arrogado la bandera feminista pese a tapar escándalos sexuales, beneficiar a agresores y, gracias a su negligencia, haber desprotegido a mujeres agredidas, como ocurrió con las pulseras chinas.

El último en caer «en desgracia» ha sido el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez: una mujer ha denunciado que fue víctima de sus agresiones sexuales entre los años 1983 y 1985.

La presunta víctima interpuso una demanda el pasado 9 de diciembre, pero no espera que tenga recorrido, ya que el presunto agresor ha fallecido y los delitos han prescrito. Por ello, reclama una «reparación social»: la retirada del nombre del exmandatario del aeropuerto de Madrid y de cualquier calle que haya sido bautizada con su nombre.

Quienes han «olido sangre» con el asunto han sido los de Podemos. Los mismos que callaron ante las actitudes de Errejón o de Monedero ahora cargan con todo contra Suárez para alimentar su discurso contra la Transición.

Por lo tanto, han dictado sentencia y poco menos que habría que eliminar el nombre de Suárez de la historia, pese a que no hay juicio ni evidencia incontestable de que los abusos se hayan producido. Una de las más vehementes en su afán de destruir la figura del expresidente, ha sido la diputada podemita Ione Belarra.

Ante esto, Soto Ivars ha elevado la voz en su perfil de X (antes Twitter), ya que precisamente ha publicado un libro —Esto no existe— que trata el tema de las denuncias falsas y la «eliminación» de la presunción de inocencia de los hombres:

«Que un muerto no pueda defender su honor ante una acusación sexual es lógico si pensamos que un vivo tampoco puede hacerlo. Ahora lo normal es que el aeropuerto se llame Madrid-Barajas Ione Belarra, líder que tanto bien ha hecho a nuestra sociedad».

La publicación no sentó bien a la dirigente comunista, que le acusó de defender a los agresores:

«Lo que te hace rabiar es que se está terminando la impunidad de los agresores, a los que con tanto entusiasmo defiendes. Tú sabrás por qué. Nosotras estamos con las mujeres y con las víctimas valientes que se atreven a romper el silencio».

Soto Ivars no se quedó callado y le respondió desarmando el relato podemita, haciendo énfasis en la importancia de la presunción de inocencia, algo que la izquierda radical desprecia, y poniendo en valor la diferencia entre la obra política de Belarra y la de Suárez:

«Lo que con tanto entusiasmo defiendo es la presunción de inocencia, pero es normal que no identifiques ese principio civilizatorio básico. Por estas cosas os recordarán en el futuro como un forúnculo molesto y a Suárez como un hombre que contribuyó a construir un país mejor».

