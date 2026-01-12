Caída brutal del PSOE y Vox supera los 60 escaños (según encuestas)

Vean, que nos vamos a divertir.

La radiografía demoscópica de este inicio de año 2026 parece un dejà vu aderezado con un temblor político.

El PP de Núñez Feijóo ha logrado consolidar una ventaja de aproximadamente 40 escaños sobre Pedro Sánchez, mientras que VOX se dispara y amenaza con arrebatarle el segundo puesto al PSOE en amplias zonas del país. Ya superan los de Abascal los 60 escaños en intención de voto ahora mismo.

Este bloque de derechas no solo supera al de izquierdas con claridad, sino que se encuentra ya en un umbral donde la mayoría absoluta deja de ser un sueño para transformarse en una posibilidad tangible.

El dato más revelador es contundente: una macroencuesta realizada por Sociométrica posiciona al PP alrededor de los 142 escaños, frente a unos 102 del PSOE, con VOX alcanzando los 62 y una izquierda alternativa (Sumar y Podemos) claramente relegada, sumando apenas unas veintena de escaños.

En ‘La Burbuja’ de Periodista Digital de este lunes 12 de enero abordamos todo esto y mucho más de la mano de los mejores analistas del panorama.