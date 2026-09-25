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Soto Ivars atiza a la izquierda política que ha usado torticeramente a Maricarmen: «Que no se tiren tomates es preocupante»

«Partidos que llevan ocho años gobernando. Partidos que ahora están protestando por el desahucio»

Soto Ivars atiza a la izquierda política que ha usado torticeramente a Maricarmen: «Que no se tiren tomates es preocupante»
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Maricarmen, entrevista por &#039;Tele Pedro&#039;.

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¡La farsa de Maricarmen se vuelve contra Sánchez y su cloaca!

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Contundente.

El escritor Juan Soto Ivars ha reflexionado desde su cuenta de X (antes Twitter) sobre el uso torticero que ha hecho la izquierda política y mediática del desahucio de Maricarmen para intentar, por un lado, atacar a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida y, por otro, distraer de lo que sucede en Ceuta.

El autor de Esto no existe ha incidido en que la medida no es ilegal, como dicen algunos. Al contrario, es legal y se produce debido a una sentencia del Supremo.

En este sentido, plantea dos preguntas que desarman el relato de la izquierda: «¿Quién legisla? ¿Por qué es legal?». Recuerda que la izquierda es quien legisla: PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, ERC. A los que ahora se han sumado Junts y PNV para desfigurar todavía más al Frankenstein creado por Pedro Sánchez para permanecer en la Moncloa.

«Partidos que llevan ocho años gobernando. Partidos que ahora están protestando por el desahucio».

Además, se ha hecho eco de la entrevista de la octogenaria en TVE, en la que señala directamente al marido de Begoña como el culpable de que se haya quedado sin hogar.

Por toda esta hipocresía y falta de ética se muestra contundente:

«Que no se tiren tomates a los socialistas y socios que van a las protestas por el desahucio de Maricarmen es altamente preocupante, en términos democráticos».

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