Espinosa de los Monteros se harta de los ‘fakes’ del ‘HuffPost’: «Cada día dais más vergüenza»

Iván Espinosa de los Monteros se hartó de los ‘fakes’ de ‘HuffPost’ (Grupo Prisa).

El diario de izquierdas intentó manipular, este martes 20 de septiembre, las declaraciones del portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados para que tuvieran una connotación machista.

La publicación buscó sacar de contexto las palabras de Espinosa de los Monteros a través de un tuit donde le atribuían la cita: «No hace falta estimularles ni pedirles que trabajen o que estudien (las mujeres) en carreras de ciencias, de tecnología, de ingeniería…». Una publicación que contaba con un corte de vídeo de apenas 15 segundos.

El representante del partido de Santiago Abascal decidió ponerle el contexto que faltaba a la publicación de ‘El HuffPost’, por lo que les respondió completando el entrecomillado: “…deciden libremente. No hace falta estimularles ni impedirles que trabajen o que estudien carreras de ciencias…».

Cansado de los intentos de manipulación contra de él y VOX, Espinosa de los Monteros no dudó en cargar contra el medio de comunicación. “Pero vosotros a lo vuestro, que es el FakeNews. Cada día dais más vergüenza”, reprochó.

"…deciden libremente. No hace falta estimularles ni impedirles que trabajen o que estudien carreras de ciencias…" IMPEDIRLES

Para evitar cualquier malinterpretación de sus palabras, el portavoz de VOX recalcó que “no hace falta gastar dinero público en influir sobre las decisiones de las mujeres. Si las respetas, dejas que elijan libremente. Lo contrario es creer que necesitan ayuda, porque ellas solas no pueden, y que tú, como Gobierno sabes mejor que ellas lo que les conviene”.

Y no, no hace falta gastar dinero público en influir sobre las decisiones de las mujeres. Si las respetas, dejas que elijan libremente. Lo contrario es creer que necesitan ayuda, porque ellas solas no pueden, y que tú, como Gobierno sabes mejor que ellas lo que les conviene.

