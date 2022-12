Leguina despedaza a Sánchez y lanza una tremebunda advertencia al PSOE

«No me ha expulsado el PSOE, me ha expulsado Sánchez«.

Joaquín Leguina, uno de los referentes históricos del PSOE, deja bien a las claras en una entrevista en el diario ABC que su expulsión del partido no parte por voluntad de la que hasta ahora había venido siendo su formación.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 sabe que detrás de su salida forzada de la fuerza de Ferraz está el jefe del Ejecutivo socialcomunista:

El político socialista asegura que el motivo esgrimido por el PSOE de Sánchez para expulsar del partido, el supuesto apoyo a Isabel Díaz Ayuso, es más falso que un euro de madera:

Ese argumento no se sostiene, por falso. Nicolás Redondo Terreros y yo formamos parte de la Fundación Alma Tecnológica, y la presidenta y candidata Díaz Ayuso visitó la entidad para conocer un proyecto asistencial en el que trabajamos. No hicimos otra cosa que recibir a una candidata, no apoyamos su candidatura. Los argumentos que han dado para expulsarme son insostenibles. La operación para echarnos a Redondo Terreros y a mí fue lanzada por Sánchez. El primer pliego de cargos en mi contra lo recibí al día siguiente del fracaso del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Tiene claro que él va a recurrir la decisión por la vía judicial:

Lo decidiré con los abogados, pero estoy dispuesto a llegar hasta el final, porque pertenecer a un partido es un derecho de cualquier ciudadano y yo hace muchísimos años que elegí al PSOE, al que creo que algo he aportado encabezando listas que han ganado elecciones.

Asevera que a él nadie le va a callar:

Si Sánchez cree que con esto me va a callar la boca, se equivoca. Diré lo que pienso hasta que me muera.

Dice entender en parte el silencio y las contradicciones de barones socialistas como Page y Lambán, pero denuncia que hay más personas en el PSOE que no tienen cargos gubernamentales y podrían denunciar las barbaridades perpetradas por Sánchez:

Lambán y Page tienen unas elecciones a pocos meses vista y no me voy a meter con ellos, con sus contradicciones, que hasta las entiendo. Pero en el conjunto del partido hay gente que no tiene responsabilidades de gobierno y debería decir algo. Esta organización se está tragando todas las chapuzas de este señor. Hace lo que le da la gana en el partido y con España, este PSOE es propiedad exclusiva de Pedro Sánchez, él se mete todos los días a la cama con los proetarras de Bildu, con los separatistas y con Podemos; es vergonzoso.

«Como español me siento ofendido»

Leguina afirma que se siente ofendido como español al ver el entreguismo de Sánchez a los golpistas:

Es increíble lo que está haciendo como presidente de España, de la mano de gente que no quiere la Constitución, que quiere una España plurinacional que ni tiene encaje constitucional ni está en la historia. Va de la mano de quienes quieren separarse de España. Primero los indulta, después cambia las leyes penales para que, digamos, no tengan antecedentes, y ahora quiere quitar el delito de malversación. Pero, por favor: esos señores se han gastado nuestro dinero, el de todos los españoles, en acciones absolutamente ilegales y que iban en contra del conjunto de España. Yo, como español, me siento ofendido.

El exdirigente de la Puerta del Sol tiene claro que ahora mismo no se siente representado por el PSOE de hoy:

No puedo identificarme con este PSOE que es propiedad de Sánchez.

Y preguntado sobre si en las elecciones de 2023 votaría al PSOE, deja un claro recado a los socialistas, especialmente de cara a las generales con Sánchez como cabeza de cartel:

Me lo tendré que pensar. Como me ha expulsado del PSOE, no tengo ninguna obligación de votarle.

El expresidente madrileño denuncia cómo el presidente del Gobierno ha vaciado de poder de decisión el Comité Federal:

Es caudillista. A Pedro Sánchez lo tiraron por la ventana, pero no comprobaron que estaba muerto, y resucitó. En cuanto volvió tras ganar las primarias, inmediatamente convocó un congreso con el que se cargó toda la estructura del PSOE y aprobó unos estatutos que no se parecen en nada a los tradicionales de este partido. Con ellos creó un nuevo PSOE en el que han desaparecido los mandos intermedios entre los militantes y la cabeza del PSOE. El Comité Federal no tiene ningún poder. Solo existe Sánchez y las bases, y así hace lo que le da la gana.

Para Leguina no se trata de montar otro partido, sino desear que Sánchez se largue para empezar a restañar heridas y solucionar todos los problemas que está dejando en herencia: