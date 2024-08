‘El País’ se deja en el tintero su feminismo talibán con una entrevista al maltratador Alberto Fernández

Tiene narices el asunto.

Un diario como ‘El País‘, que lleva años haciendo bandera del famoso ‘Me too’ o, dicho de otro modo, el ‘hermana, yo sí te creo’, se deja en el tintero su lucha feminista y de apoyo incondicional a las mujeres para, de repente, entrevistar al expresidente de Argentina Alberto Fernández.

El exmandatario de la Casa Rosada está en el ojo del huracán por las fotos que han salido a la luz en las que su exmujer, Fabiola Yáñez, denuncia haber sufrido agresiones físicas y verbales del político.

Pues bien, lejos de hacer piña en favor de la víctima, el diario de Pepa Bueno prefiere ponerle alfombra roja a Fernández y regalarle una entrevista para que intente limpiar su maltrecha imagen pública.

Eso sí, para cubrirse, el periódico del Grupo PRISA alega en su defensa ante las críticas seguras que va a recibir que:

Básicamente, el medio español intenta edulcorar al exmandatario argentino y la entradilla no tiene desperdicio:

Por supuesto, Fernández aprovecha la oportunidad que le brinda ‘El País’ para cargar contra quienes le acusan de tener la mano muy larga:

Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar.