Twitter baja el pulgar a Campofrío por contratar al ‘pianista de Sánchez’ y Buenafuente para su anuncio

El anuncio navideño de Campofrío es ya una de las tradiciones cuando llegan estas fechas.

En esta ocasión, la marca de embutidos pide celebrar la vida justo en el año de la pandemia del coronavirus.

Pero ha sido la elección de algunos de sus protagonistas, y no el tema, lo que ha hecho estallar a un sector de Twitter, que en la mañana de este 4 de diciembre de 2020 ha hecho TT (trending topic, o tema del momento) el hashtag #BoicotCamprofrio.

Muchos internautas han criticado la presencia de reconocidos ‘progres’, como Andreu Buenafuente y su mujer, Silvia Abril, y sobre todo, la del controvertido pianista británico James Rhodes, conocido por ser el ‘músico de cámara’ de Pedro Sánchez y por sus interminables refriegas en Twitter.

Ni siquiera la presencia de Quique San Francisco, que fue de los pocos actores en criticar la gestión del Gobierno durante la pandemia, calma los ánimos. El veterano intérprete se la envainaba recientemente y en una entrevista con ‘Liarla Pardo’ ya no era tan combativo: «¿Quién soy yo para juzgar a Pedro Sánchez?».

Precisamente uno de los ‘enemigos íntimos’ de Rhodes en redes es Juan Carlos Girauta, que era de los primeros en abrir las hostilidades:

Así que Campofrío elige para su anuncio de Navidad… https://t.co/JcPd6M2D7i — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) December 3, 2020

Campofrío elige a Buenafuentes, Rhodes, la peor gentuza que se ríe de España y acosa a media España como héroes de Campofrío. Con su pan se lo coman.

Estas Navidades comienzo mi alejamiento definitivo de la marca. pic.twitter.com/CBE7rh55FM — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) December 3, 2020

Hacía falta sacar al mono aporreateclas? De Buenafuente y su señora qué decir, están hasta en la sopa. Qué hartura! #BoicotCampofrio — Ariel Yadin (@Arielyadin) December 4, 2020

Esta vez os habéis equivocado @Campofrio_es , asi no. Es el momento de #boicotcampofrio ??? https://t.co/SiLu3QNPD9 — Eduardo (@espgraham) December 3, 2020

En mi frigo no entras campofrio . #BoicotCampofrio — Jose Vicente Yago Pu (@yagopu) December 4, 2020

@Campofrio_es La habéis cagado. Pero bien. — José Ramón Márquez (@PulgadeTriana) December 3, 2020

Yo compro desde hace años a El Pozo (empresa murciana) y algunas otras de Extremadura o Castilla – León. — Teresa S. (@Tesadepaso) December 3, 2020

A mí, lo que más me gusta de Campofrío es el Jamón cocido de «El Pozo». #BoicotCampofrio — Alégrame el día (@harryelsocio) December 4, 2020

Lo que nadie dice del último anuncio de Campofrío es que roza la pornografía emocional

Nuestro crítico televisivo, Sergio Espí, diseccionaba el nuevo spot de la marca de embutidos. Un año más, por Navidad, Campofrío ha sacado su clásico anuncio emotivo cuajado de personajes famosos. Este año se lo ha dedicado a todos los muertos de la pandemia y puede llegar a ser de mal gusto.

La fórmula de sacar a humoristas famosos y reunirlos para un anuncio navideño que nos haga reír y llorar a la vez es algo que puso de moda Campofrío hace años.

Así, la marca de embutidos, rivaliza en estas fiestas con campañas tan míticas como la de la Lotería y ya se ha convertido en un acontecimiento navideño.

Cada año, Campofrío le dedica su campaña a un tema concreto: la censura, la vejez, el amor por lo nuestro, el patriotismo…

Este 2020, como no podía ser de otra manera, han querido rendir homenaje a todos lo que se han ido en un año tan difícil, así como homenajear a los que seguimos vivos.

Las intenciones son buenas pero quizá, en esta ocasión, los ánimos son otros.

El protagonista del spot no es otro que el actor Quique San Francisco, polémico últimamente por sus opiniones contra la gestión del Gobierno durante la pandemia. (de los pocos actores que se han atrevido a hacerlo). Para ‘compensar’, ahí están los citados Buenafuente y Rhodes para ‘equilibrarlo’.

Quique sale del teatro donde está ensayando una obra en la que interpreta a la muerte y así, disfrazado, nadie le reconoce por la calle. Alegoría de que vivimos ajenos a la mortalidad.

El cómico se marca un discurso muy a lo Mr. Wonderfull (o muy a lo Paz Padilla) en el que reivindica la aceptación de la muerte como parte de la vida. Está muy bien el mensaje pero se pasan de lacrimógenos.

Quizá el problema es que al anuncio le falta el humor que tenían sus antecesores, con ese guiño final que te tocaba el corazón. Ahora han ido directamente a la lágrima para venderte jamón de York. No sé, puede que un servidor esté demasiado sensible pero me ha resultado excesivo e incómodo.

Por ejemplo, que salga la ‘voz’ de Michael Robinson desde el ‘más allá’, es de mal gusto, así de simple.