Herrera, a Montero: «El discurrir de un niño de 6 años está por encima de mamarrachas que insisten en el 8-M»

Irene Montero no asume lo que unos tiernos infantes de seis años entendieron, comprendieron y asumieron como normal.

La ministra de Igualdad se ha puesto como una hidra cuando ha comprobado que el Gobierno socialcomunista, del que ella forma parte, ha optado por dar marcha atrás en Madrid y prohibir las marchas feministas del próximo 8 de marzo de 2021 con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Es decir, mientras los más pequeños de la casa han tenido que conformarse con ver en la tele cabalgatas de años anteriores, asistir a una estática o simplemente contentarse con recibir los regalos sin poder ver a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, la pareja de Pablo Iglesias sigue con el raca-raca de las movilizaciones del 8-M.

Obviamente, lanzarse a degüello contra su propio Ejecutivo ha provocado la respuesta lógica de comunicadores como Carlos Herrera que en ‘Herrera en COPE‘ ha intentado explicar minuciosamente la situación por la que atraviesa España en plena pandemia y como, por ejemplo, los niños han dado toda una lección de responsabilidad al entender como lógico que en este 2021 no había lugar a las cabalgatas de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Herrera decía lo siguiente sobre la suspensión de los actos previstos en Madrid de cara al 8-M:

Para el director de ‘Herrera en COPE’ la reacción de la parte podemita del Gobierno y sus asociaciones y colectivos satélites no es más que producto de la demagogia que se gastan en las mismas, amén de estar repletas de personas que no pasan de la categoría de mamarrachas:

Los colectivos feministas dicen que piensan recurrir. Y el tono victimista y demagogo que se gasta Podemos en general. Para la ministra de Igualdad todo es criminalizar, cuando hacen o dicen una cosa que a ella no le gusta. Pero vamos a ver, pero qué mujer defiende esto, que eres una demagoga de tomo y lomo. ¿A cuántas miles de enfermas has ido a ver este año en hospitales y residencias? ¿A cuántos funerales has ido este año? ¿Qué has hecho con el paro femenino de España, que es uno de los más altos del mundo? ¿A cuántas comerciantes has visitado después de que tus colegas de la capucha les quemen el local?