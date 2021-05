Cárdenas: «En Atresmedia nunca se pusieron tan serios conmigo como cuando hablaba de VOX»

Javier Cárdenas sigue poco dispuesto a callar.

Tras su despido de Europa FM, el locutor viene denunciando las presiones que le habría impuesto el grupo mediático para el que trabajaba, Atresmedia, a favor de Pedro Sánchez.

Lo que desconocíamos hasta el momento era que el hecho de que hablase en su programa de VOX o del PP fue lo que acabó por poner nerviosos a los directivos.

En una entrevista con ‘Estado de Alarma, Cárdenas dijo que:

Nunca se habían puesto tan serios conmigo como cuando yo hablaba de VOX. En Europa FM ya no se va a volver a hablar bien de VOX, incluso del PP o Ciudadanos. Yo les decía, oye después de casi 12 años, ¿me estáis diciendo de quién puedo o no hablar? ¿Sí puedo hablar bien de Podemos pero no puedo denunciar que la gente de Podemos ha ido a una manifestación de VOX a destrozarla?