Herrera apuntilla a la youtuber que habló de matar a los simpatizantes de VOX: «¡Zángana!»

Carlos Herrera no se ha mordido la lengua a la hora de acribillar a la youtuber Esty Quesada tras su polémico paso por el programa que el independentista Gabriel Rufián hace en Youtube.

«No hay más que escuchar la sarta de barbaridades que la youtuber esta, que no tiene pizca de gracia, pero a la que el postmodernismo eleva a los altares, sentada con Rufián, otro exactamente igual. Y coge la tipa y pide matar a los de VOX, porque matar está mal, pero no siempre. La filosofía de ETA. Estos son los que van de modernos».

Y ni corto ni perezoso, la tachó de «zángana» en ‘Herrera en COPE’.

Quesada se disculpa tras la denuncia de VOX

La tal Esty Quesada, que en Youtube hace fortuna bajo el nombre de ‘Soy una pringada‘ (no hace falta que nos lo jures) ha decidido plegar velas y disculparse antes de que llegue la sangre al río.

En el programa de Rufián, la creadora declaraba que si la escalada de violencia que está sufriendo el colectivo LGBTIQ+ continúa, el propio colectivo debería hacer algo contra los atacantes. “Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y ‘pum’, porque es lo que están haciendo con nosotros”. La entrevista sigue con la pregunta “¿Qué hay que hacer con Vox, por ejemplo?” de Rufián, a lo que la influencer ha contestado “Matar. ¿Está mal matar? A veces sí, a veces no”.

Quesada se ha acabado acojonando y acudió rauda a Instagram no sea que VOX la siente en el banquillo: «Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizá esta situación no lo requería».

“Por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido», ha concluido la polémica ‘Soy una pringada’.

Cobarde ataque de Rufián a Pablo Motos, al que critica a sus espaldas por ser «colega de Abascal»

La entrevista de Rufián a Esty Quesada ha dado mucho de sí.

Rufián aprovechó la visita de la actriz, escritora y ‘youtuber’ Esty Quesada para ajustar cuentas con Pablo Motos, el presentador de ‘El Hormiguero’.

El político independentista, que tiene un canal en Youtube donde realiza entrevistas llamado ‘La Fábrica’, preguntó a ‘Soy una pringada’ por su paso por el programa de entretenimiento de Antena3.

¡Vaya, vaya! Rufián ha borrado el vídeo de YouTube en el que la Pringada habla de matar a los de Vox… Ahora sí que es un auténtico caganer… 😂

Quesada recordó el momento en el que lució una camiseta «con una pose muy ridícula de yoga» del propio Motos que había «subido él mismo a su Instagram«. La invitada reconoce que ese gesto no le gustó al presentador, momento en el que cual el ‘Rufián’ de ERC aprovechó para ajustar cuentas con Motos, que recibió muchas críticas de la izquierda radical por ‘atreverse’ a invitar a su programa al líder de VOX.