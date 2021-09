Losantos: «Almeida se ha convertido en el tonto útil de los pájaros rencorosos de Casado y García Egea contra Ayuso»

Tanto monta, monta tanto, Casado como García Egea.

Federico Jiménez Losantos no alberga la menor duda de que tanto el presidente del Partido Popular como su secretario general se han puesto el objetivo de dinamitar el PP madrileño con la absurda guerra partidista que han abierto.

Este 16 de septiembre de 2021, en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) el periodista turolense de Orihuela del Tremedal señala a ambos como autores de los ataques contra Isabel Díaz Ayuso para evitar que presida el PP de Madrid.

Eso sí, subraya que, a pesar de todas las intentonas, no han logrado su objetivo:

Tenemos al frente del Partido Popular a, ya no sé cómo los calificaría, a Zipi y Zape . Lo que sí puedo decir es que no están consiguiendo en absoluto cargarse a Ayuso como alternativa a Casado, pero se están cargando a Almeida, él mismo lo está haciendo, como alternativa a Casado.

Recalca Losantos que ahora mismo el presidente del PP es un político errático:

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ lamenta el papelón que está jugando en esta ‘performance’ el alcalde de Madrid:

Nunca pensé que Almeida fuera tonto y suicida. Ayer va y dice que no va a decir nada durante los próximos nueve meses que quieren que dure esta situación. Pero en este tiempo, en esta semana de golpe contra Madrid en la que Casado y su matón se han puesto a la altura de Sánchez cuando intervino la Comunidad de Madrid, no se dan cuenta que el señor o la señora que han votado a Ayuso, la han votado para defenderla y para defender a Madrid de las presiones del matón de La Moncloa .

E insiste en sus críticas hacia Almeida:

A ver, Almeida siempre pasaba por inteligente, era la alternativa junto con Ayuso a Pablo Casado, dos figuras jóvenes que vienen pegando, que tienen prestigio. Almeida, en realidad, se lo inventó Felipe González para atacar a Ayuso. Felipe, que era un tipo muy listo, enseguida vio que el peligro estaba en la Comunidad de Madrid porque el poder fuerte en Madrid está en la Comunidad. Y cuando vio que esta no se achantaba con la campaña que le hacían, entonces dijo, «hombre, si fuera Almeida». Pero era por ir contra Ayuso. Pues Almeida eso se lo creyó, ahora nos damos cuenta de que se lo creyó. Cree que tiene bula por parte de la izquierda y se equivoca por completo.

Critica que se haya echado en brazos de Casado y de García Egea:

Lo peor que está haciendo es ponerse al servicio del matón de Murcia y del envidioso Casado. Eso de los nueve meses es algo que se han inventado porque desde marzo de 2021 está caducado el tiempo de la gestora. Almeida, que no es tonto, lo está siendo para cuidar su carrera política, que la está perdiendo por horas, por tonto y por no ser precisamente valiente ni leal. Está haciendo el canelo, desgastándose él solo al servicio de alguien tan vertiginosamente egoísta como Casado y el matón de Murcia. Alcalde, te creíamos más inteligente. Estás siendo el tonto útil de estos dos pájaros rencorosos. Al final la única candidata será Ayuso porque no tendrás valor de presentarte contra ella. El alcalde está a diez minutos de quien podía haberse convertido en alternativa a Pablo Casado.