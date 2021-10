Losantos destroza la Ley de Vivienda de socialistas y podemitas: «¡Es robar!»

Parece que después de muchos años han llegado a una especie de acuerdo chusco entre socialistas y podemitas -los rufianes se quejan porque no les han preguntado- para la ley del alquiler. Todo en pro de poder aprobar Presupuestos y seguir en la poltrona. «¿Y para cuándo la ley antiokupas, Yoli?»

La nueva Ley de Vivienda, «que es un pulpo de ley, una chapuza», enerva y mucho a todo aquel que no comulga de ideas socialistas o comunistas, y entre ellos, Federico Jiménez Losantos.

Este 6 de octubre de 2021 amaneció el popular locutor de EsRadio cantando precisamente contra esta ley intervencionista a más no poder:

Intervenir la propiedad es robar, se puede llamar como se llame, pero es robar. Algo que es tuyo porque lo has pagado con tu dinero y con impuestos, no te lo pueden volver a cobrar ni quitar, pero lo hacen. Porque hay una cosa que se llama socialismo, y la parte extrema, comunismo, que consiste en que el poder político se cree con derecho a quitarte lo tuyo y que todo es del Estado.

Pues no señor, el que roba es como el que mata, robar es un delito y la propiedad es sagrada. La libertad se demuestra en la propiedad, si me cobran dos veces por lo mismo me están robando, y el que me roba es un ladrón. Alguno dirá, ‘no, es un socialista’… No, es un delincuente, valga la redundancia.