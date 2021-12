Carlos Herrera: «La Generalidad son catalibanes, pero con un cómplice… el Gobierno de España»

Carlos Herrera mostró su gran indignación este 10 de diciembre por cómo está evolucionando el acoso al niño de cinco años y su familia en Canet de Mar (Barcelona) por exigir el 25 por ciento de la docencia en castellano.

“Allí se va a dar hoy un paso más en el último capítulo del fanatismo reaccionario, repulsivo, de los independentistas que ya han cruzado, seguramente, la última línea que les quedaba: la de acosar a un crío de 5 años en su casa, en el colegio, dónde haga falta y todo porque la Justicia le ha dado la razón a unos padres y ha obligado al centro a que dé una asignatura más en castellano, una”.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ reconoce que “el ambiente es tenso”. “Se hostiga, se marca a un niño de 5 años y a sus padres con el apoyo de la Generalitat porque mientras con la boca pequeña sueltan el rollo de que condenan la violencia, no solo ignoran a la familia sino que participan en el señalamiento”.

En este sentido, recuerda que el consejero de Educación, “un tal González”, animó a esa manifestación.

“¿Qué clase de democracia permite que se le haga bullying a un niño de 5 años, que se anime a apedrear su casa?, pero ¿de qué barbaridad estamos hablando ante la pasividad del Gobierno porque sus socios de Ezquerra ya le han dado algunos toquecitos en el Senado con alguna enmienda a los Presupuestos? ¿Ustedes se acuerdan de Fernando Grande Marlaska montando un circo por la agresión homófoba falsa de hace un par de meses?”.

“Bueno, pues el mismo ministro melodramático no fue igual de contundente cuando ayer le preguntaron por el linchamiento independentista a un niño de 5 años y a su familia en Canet de Mar, que piden que se cumpla la ley, vaya exceso. No condenó esa vergüenza, no señaló a los acosadores, no denunció a los padrinos de los acosadores, nada de la comisión de odio ni de esta tontería que dicen, no tuvo palabras de afecto a favor de los acosados. Dijo: ‘bueno esto esta feo, voy a ver si lo investigo, bla, bla, bla…’.”, denunció Herrera.

Finalmente, sentenció: “¿Y Pedrito? Pues Pedrito, que sale a mostrarse muy preocupado por la sostenibilidad del planeta en medio minuto, que un niño de 5 años español que quiere estudiar un poco, un poco, de español es marcado como un judío en un gueto de Varsovia, para Pedrito no merece ni merece ni una palabra. El consejero González de Esquerra fue ayer al colegio no a defenderle. Este fue, simplemente hablando en catalán no quería hablar en castellano, para animar la manifestación, a despreciar la sentencia del Supremo en defensa de la enseñanza del español. Estos son catalibanes, pero con un cómplice necesario que es el Gobierno de España”.

“¿Eh, Pedrito? El Gobierno que quitó al español la condición de lengua vehicular, cuya ministra, por hacerlo, ahora la mandan al Vaticano pasada la edad de ser embajador…, bueno a ver si se le pega algo con suerte”, hunde al líder del PSOE.